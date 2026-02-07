為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    瓦礫堆中的英雄！台中搜救犬隊奪「2高1中」佳績 下一站瞄準世界盃

    2026/02/07 10:14 記者許國楨／台中報導
    全國有24組搜救犬投入比賽，台中消防局奪得2高1中佳績。（台中市消防局提供）

    內政部消防署主辦的「115年度全國災害搜救犬IRO國際評量暨全國排名賽」，自2月3日至5日一連三天舉行，全國共24組頂尖搜救犬隊伍同場較勁，在高強度、符合國際標準的嚴格考核下，台中市消防局搜救犬隊展現堅強實力，一舉拿下「2隻高級（B級）通過、1隻中級（A級）通過」的亮眼成績，成為全場亮點。

    本次評量由國際搜救犬組織（IRO）指派日籍裁判大島薰、澤田和裕來台執裁，考核內容涵蓋模擬震災瓦礫堆搜索、服從與穩定度測試，標準極為嚴苛。

    台中搜救犬Queen（領犬員：陳伊媛）與Ring（領犬員：張憲騰）雙雙成功通過高級（B級）認證，分別奪下第五名與第六名佳績；搜救犬鵬福（領犬員：李偉碩）則通過中級（A級）認證，名列第四，充分展現人犬高度默契與專業實力。

    消防局指出，每一隻通過國際認證的搜救犬，背後都是數千小時日復一日的嚴格訓練成果，無論在酷熱、寒冷或高度噪音的惡劣環境中，仍須保持專注、快速反應，才能在關鍵時刻為受困者爭取黃金救援時間。

    消防局長孫福佑表示，台中市特種搜救隊為重型救援隊伍，搜救犬戰力是整體救災能量的重要一環，此次佳績不僅是肯定，更是邁向國際舞台的重要里程碑，未來將持續精進訓練，目標直指世界盃賽事，讓具備國際水準的台中搜救犬隊，在全球災害發生時，第一時間跨越國界、守護每一條寶貴生命。

    搜救犬QUEEN和領犬員陳伊媛與裁判官合影。（台中市消防局提供）

    搜救犬RING和領犬員張憲騰與裁判官合影。（台中市消防局提供）

