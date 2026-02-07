為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    疑街頭持刀烏龍報案 警急尋人發現是醉漢情緒失控

    2026/02/07 09:45 記者劉慶侯／台北報導
    林男酒後在街頭車陣中穿行。（記者劉慶侯翻攝）

    林男酒後在街頭車陣中穿行。（記者劉慶侯翻攝）

    酒醉的42歲林姓男子，深夜在台北市林森南路的車陣中遊盪穿行，民眾見狀卻報案疑似持有刀械。台北市警中正一分局大批警方到場圍捕，身上未有刀械的林男一時情緒失控，經警方強制保護管束，再送往聯合松德院區治療。

    北市警忠孝東路派出所是6日深夜11時34分接獲110通報，指稱忠孝東路與林森南路口有人疑似持刀。警方於獲報後不敢大意，立即啟動應變機制，迅速派遣警力趕赴現場，但未發現對方。

    警方並再與報案人取得聯繫後，最後鎖定對方行蹤，隨即於林森南路、徐州路口攔查到明顯帶有醉意的林姓男子。經警方盤查確認其身上並未持有刀械。

    但在警方調查過程中，林男疑似酒意上湧引發情緒激動，朝警方大肆叫囂，恐有失控之虞，警方基於維護秩序及保護當事人安全考量，於23時48分依法將其帶返派出所實施保護管束。

    後續林男情緒持續激動，精神顯有異常，經救護人員聯繫醫生及醫療小組評估，已達強制送醫要件，故於0時55分許由警力陪同送往聯合松德院區治療。

    警方表示，民眾飲酒後應適量節制，切勿因情緒失控影響公共安全，若發現可疑或危險情事，請即撥打110報案專線，警方將秉持零容忍態度，積極執法。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    林男被警攔檢情緒失控。（記者劉慶侯翻攝）

    林男被警攔檢情緒失控。（記者劉慶侯翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播