疑街頭持刀烏龍報案 警急尋人發現是醉漢情緒失控

林男酒後在街頭車陣中穿行。（記者劉慶侯翻攝）

酒醉的42歲林姓男子，深夜在台北市林森南路的車陣中遊盪穿行，民眾見狀卻報案疑似持有刀械。台北市警中正一分局大批警方到場圍捕，身上未有刀械的林男一時情緒失控，經警方強制保護管束，再送往聯合松德院區治療。

北市警忠孝東路派出所是6日深夜11時34分接獲110通報，指稱忠孝東路與林森南路口有人疑似持刀。警方於獲報後不敢大意，立即啟動應變機制，迅速派遣警力趕赴現場，但未發現對方。

請繼續往下閱讀...

警方並再與報案人取得聯繫後，最後鎖定對方行蹤，隨即於林森南路、徐州路口攔查到明顯帶有醉意的林姓男子。經警方盤查確認其身上並未持有刀械。

但在警方調查過程中，林男疑似酒意上湧引發情緒激動，朝警方大肆叫囂，恐有失控之虞，警方基於維護秩序及保護當事人安全考量，於23時48分依法將其帶返派出所實施保護管束。

後續林男情緒持續激動，精神顯有異常，經救護人員聯繫醫生及醫療小組評估，已達強制送醫要件，故於0時55分許由警力陪同送往聯合松德院區治療。

警方表示，民眾飲酒後應適量節制，切勿因情緒失控影響公共安全，若發現可疑或危險情事，請即撥打110報案專線，警方將秉持零容忍態度，積極執法。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

林男被警攔檢情緒失控。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法