    男被搶停車位飆罵六字經 法官認「不算無端謾罵」判無罪

    2026/02/07 09:15 記者黃佳琳／高雄報導
    蔡姓男子和女友到客家餐廳吃飯，因停車位問題被告上法院。（翻攝Google地圖）

    蔡姓男子開車載女友到餐廳用餐，停車場客滿，蔡男在車上等候車位，好不容易等到有客人離場，女友下車指揮停車，後方劉姓男子卻突然搶快停走車位，蔡男不爽下車理論並飆罵六字經，劉報警提告，法官認為不算無端謾罵，判蔡男無罪。

    判決指出，去年5月11日中午12點，蔡姓男子和女友到鳳山區某客家餐廳吃飯，兩人開車抵達餐廳時，因餐廳前方停車場客滿，蔡男的女友下車找尋並等候空車格，等了一陣子，有客人用完餐準備開車離場，女友站在停車格指揮蔡男把車開過來，沒想到等在後方的劉姓車主，竟搶停同一個車位。

    蔡男多次按喇叭示意，但劉男不管仍執意停車，蔡男抓狂下車，並著劉男飆罵「要有水準一點」及一連串三字經，劉男不甘受辱報警提告。

    高雄地方法院審理時，蔡男坦承口出惡言，但強調當時劉男想搶停車位，自己有按喇叭但劉男都不聽，一直要開車衝撞他女友，女友有以手示意，但劉男硬要開進去車格差點撞到人，自己一時氣憤下車脫口而出這些話，並認為排隊是一般基本禮儀，沒有惡意要侮辱劉男。

    法官根據蔡男提供的行車紀錄器畫面，證實他所言非假，因此認定蔡男並非毫無緣由恣意對劉男惡言相向，雖然言詞含有負面、貶抑意涵，或有用語過激、不合社會禮儀之情，但縱觀事件前後脈絡，與爭搶停車位事件結合，雖言詞造成劉男心生不快，但並未逾越社會共同生活的一般通念，且冒犯及影響程度也沒有超過一般人可合理忍受的範圍，因此判蔡男無罪，可上訴。

