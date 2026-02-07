逾期居留7年馬國人變裝搶銀樓 判刑2年4月將驅逐出境

逾期居留7年馬國人，變裝搶竹市銀樓67萬金項鍊被判刑。（資料照）

逾期居留達7年之久的馬來西亞籍溫男，因需錢急用，搶走竹市銀樓67萬餘元的金項鍊後變裝逃跑至桃園市，結果變賣項鍊後不久就被逮，新竹地院依搶奪罪判刑2年4月。

法官調查，馬來西亞籍溫男因缺錢急用，去年9月8日先將裝有換裝衣物的背包放在新竹市某彩券行旁防火巷內後，前往一旁銀樓佯稱欲購買黃金項鍊，店員取出黃金項鍊1條給他觀覽試戴。

溫男趁其他客人開門、店員不及防備之際，徒手強奪黃金項鍊1條（重量50.11台錢，價值67萬3449元），得手後奪門逃逸至防火巷內拿取換裝衣物，再步行至新竹大遠百廁所內換裝後返家。

當晚溫男隨即前往桃園市某珠寶公司變賣黃金項鍊，經警獲報後循線追查，於同晚在桃園市逮捕溫男，當場扣得現金40萬7700元、珠寶公司當票1張（黃金回收金額64萬5420元）。

法官審酌溫男因缺錢急用而犯本件搶奪犯行，非但侵害他人財產法益，並嚴重危害社會治安與交易秩序，顯然欠缺法治及尊重他人財產權觀念，行為甚值譴責，且其逾期非法居留至今長達7年之久，最後依搶奪罪判刑2年4月，並於執行完畢後驅逐出境、犯罪所得追繳。

