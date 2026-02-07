南投埔里民宅兼倉庫凌晨大火 屋主被救出嗆傷

埔里鎮新生路一座3連棟鐵皮加磚造的建物，倉庫兼住宅使用，凌晨2點50多分從2樓起火燃燒，火勢從窗口竄出。（南投縣消防局提供）

南投埔里鎮新生路2層樓倉庫兼住宅的混用建物，凌晨近3點起火燃燒，儲放金紙、寶特瓶原料等物，火勢快速蔓延，南投消防局調派5個分隊前往滅火救人，屋內的人多已自行逃出，在二樓的男屋主爬出室外機待援，消防人員架梯救下，並將輕微嗆傷屋主送醫救治。起火原因有待調查釐清。

位在埔里鎮新生路的3連棟鐵皮加磚造的倉庫兼民宅，今天凌晨2點50多分起火燃燒，南投縣消防局2點58分接獲報案，埔里、中心碑、魚池、雙冬、草屯到場滅火救人。

南投縣消防局指出，該倉庫兼住宅的混用建物，正面第1棟作為住宅使用，第2棟是倉庫，屋主用來飼養鳥類及儲放金紙，第3棟也是倉庫，主要儲放寶特瓶原料，消防人車抵達後，第2棟倉庫已火勢熊熊全面燃燒，並往第1棟及第3棟建築延燒。

睡在第1棟的屋主，受困在2樓冷氣室外機上，消防隊員立即架梯，將受困屋主救下，其他人則趕緊佈4條水線阻截並撲滅火勢，後續支援分隊的人車陸續到達，其中有多輛水庫補充水源，火勢在凌晨3時31分控制，3時51分撲滅，起火原因和起火點有待火調人員調查釐清，初估財物損失200多萬元。

倉庫兼住宅的建物發生火災，遠遠就看到黑煙。（南投縣消防局提供）

男屋主被救下後，有輕微嗆傷，被救護車送醫救治。（南投縣消防局提供）

5個消防分隊趕到滅火救人。（南投縣消防局提供）

