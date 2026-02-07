為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    退休男不堪噪音持球棒上街理論 被警攔查辯「壯膽」判罰

    2026/02/07 07:56 記者林嘉東／基隆報導
    羅姓男子手持木質球棒上街被警方攔下究辦。法官認為，羅持球棒在公共場所已逾越正常用途，裁罰他3000元罰鍰。（記者林嘉東攝）

    羅姓男子手持木質球棒上街被警方攔下究辦。法官認為，羅持球棒在公共場所已逾越正常用途，裁罰他3000元罰鍰。（記者林嘉東攝）

    基隆市一名退休的羅姓男子，因受不了鄰居發出的噪音，手持一支長達75公分的木質球棒，怒氣沖沖地上街找對方「理論」。警方獲報趕抵將羅攔下，羅男喊冤是怕對方人多才帶球棒「壯膽」。基隆地院審理後認定，羅持球棒在公共場所已逾越正常用途，足以引發公眾恐慌，依違反社會秩序維護法裁罰他台幣3000元罰鍰。

    裁定指出，羅姓男子去年12月16日上午9時許，手持一支質地堅硬的木質球棒，出現在基隆市一處巷弄內，怒氣沖沖，神情嚇人；警方獲報火速趕往，將其攔下帶回偵辦。

    羅男解釋，他是因為住處附近長期有噪音干擾，影響他的生活品質，因一時氣不過決定找到噪音來源後，與對方理論。至於為何帶著球棒？羅男則辯稱，他擔心對方人多勢眾，為了壯膽及防身才隨手攜帶球棒，強調並無傷人之心。

    警方訊後，將羅男依涉犯社會秩序維護法第63條第1項第1款「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」，查扣他的球棒後，函送基隆地院裁處。法官審理時，檢視羅男被查扣的球棒，發現該支木質球棒長度75公分，質地堅硬，若朝人體揮擊足以致傷，在客觀上屬於具有殺傷力的器械。

    裁定指出，球棒的通常目的是體育競技，但羅男卻在公共空間將球棒視為「與人理論的工具」，此行為已造成社會秩序不安。法官強調，法律處罰攜帶危險物品，不以行為人「已經要脅他人」為前提，只要持有行為產生了不穩定危險狀態即構成違法。

    法官審酌，羅男已退休，手持球棒上街是因為噪音糾紛，未從事非法用途，裁罰羅男3000元。基隆警方呼籲，民眾遇到噪音或鄰里糾紛，應循報警、或環保局稽查等合法管道解決，切勿私自攜帶棍棒上門理論，以免氣沒消成，反而先吃上官司受罰。

