台東民宅疑電暖爐起火 台東身障男葬身火窟

警消撲滅火勢後發現死者在起火房間角落，家屬懷疑是電暖器導致火警。（民眾提供）

台東市青海路二段一處一樓鐵皮住宅，凌晨發生大火，屋內一名行動不便男子因無法逃生、葬身火海。家屬表示，懷疑是電暖器導致火勢。但究竟是熱源被棉被蓋住而起火，亦或是電線老舊造成，仍需進一步調查。

今凌晨發生火警的是棟老舊建物，警消趕赴現場時已燃起熊熊大火，雖立即將其撲滅，但屋內50歲的陳姓住戶在房內最角落被發現時已罹難，由於建物電線也已經老舊，究竟是電線走火還是衣物棉被覆蓋電暖爐引起火災，警消還要鑑定調查。

請繼續往下閱讀...

屋內住的是祖孫三代，其中還有叔伯，死者姪兒說，他聽到叔叔在大叫失火，他趕緊跑出房間，此時見到大伯的房間已經有大火，他爸爸忙著用滅火器及水源滅火，但完全無法控制火勢，他趕緊打119報案。

家屬表示，死者因身障無業在家，平時由弟弟照料起居，近期天冷都開著電暖爐睡覺，電暖爐就放在床鋪旁邊，而死者姪兒在火災當下，就是看到疑似是電暖爐在燃燒。

警消撲滅火勢後發現死者在起火房間角落，家屬懷疑是電暖器導致火警。（民眾提供）

警消撲滅火勢後發現死者在起火房間角落，家屬懷疑是電暖器導致火警。（民眾提供）

警消撲滅火勢後發現死者在起火房間角落，家屬懷疑是電暖器導致火警。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法