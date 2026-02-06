再接再厲！2/6 大樂透、今彩539雙雙摃龜

2月6日開獎的第115000032期今彩539頭獎和第115000011期大樂透頭獎均摃龜。（台彩提供；本報合成）

第115000011期大樂透中獎號碼「04、12、24、25、39、48，特別號：09」。頭獎摃龜；貳獎開出2注，每注可得314萬6332元；參獎共42注中獎，每注可得5萬326元；肆獎共108注中獎，每注可得1萬2581元；伍獎共2139注中獎，每注可得2000元；陸獎共3336注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬3095注中獎，每注可得400元；普獎共3萬9294注中獎，每注可得400元。

第115000011期49樂合彩中獎號碼為「04、12、24、25、39、48」。四合6注中獎，每注可得20萬元；三合共81注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2974注中獎，每注可得1250元。

第115000032期今彩539中獎號碼為「01、06、29、32、34」。頭獎摃龜；貳獎共195注中獎，每注可得2萬元；參獎共6644注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬539注中獎，每注可得50元。

第115000032期39樂合彩中獎號碼為「01、06、29、32、34」。四合共開出2注，每注可得21萬2500元；三合共194注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9132注中獎，每注可得1125元。

第115000032期3星彩中獎號碼為「506」。壹獎共64注中獎，每注可得5000元。

第115000032期4星彩中獎號碼為「5879」。壹獎共24注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

