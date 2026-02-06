士林延平北路老舊公寓火警 無人受困起火原因待查

台北市士林區延平北路五段83巷一處老舊式樓房1樓，今（6）日晚間8時3分突然冒出大量濃煙，警消獲報迅速趕往救援，案發地點並未有人，救難人員先自2、3樓救出受困住戶，火勢在9時撲滅。現在火場查勘中。警方表示，案發地點為一處老舊式公寓的一樓，消防局獲報立即出動指揮車6輛、消防車19輛、救護車3輛、人員71人前往救援。經以破壞器破門進入，才得以將火源控制撲滅。請繼續往下閱讀... displayDFP('ad-PCIR1', 'pc'); displayDFP('ad-IR1', 'm'); 警方表示，案發地點發生火災時屋內並沒有人，警方將調查釐清起火原因。 // 創物件 var ytPlayer = new VideoAPI_YouTube(); if (typeof hasLiveEvent == 'undefined') { ytPlayer.loadAPIScript('cache_video_js_YouTube'); } function onYouTubeIframeAPIReady() { // 設定自動播放 ytPlayer.setAutoplay(true); //不自動播放 ytPlayer.setDelay(0); // 設定延遲 ytPlayer.setControls(1); // 預設都給控制項 ytPlayer.pushVideoIdByClassName('YTPlayer', ytPlayer) }