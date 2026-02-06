為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    士林延平北路老舊公寓火警 無人受困起火原因待查

    2026/02/06 21:44 記者劉慶侯／台北報導
    士林延平北路一棟公寓今晚發生火警。（記者劉慶翻攝）

    士林延平北路一棟公寓今晚發生火警。（記者劉慶翻攝）

    台北市士林區延平北路五段83巷一處老舊式樓房1樓，今（6）日晚間8時3分突然冒出大量濃煙，警消獲報迅速趕往救援，案發地點並未有人，救難人員先自2、3樓救出受困住戶，火勢在9時撲滅。現在火場查勘中。

    警方表示，案發地點為一處老舊式公寓的一樓，消防局獲報立即出動指揮車6輛、消防車19輛、救護車3輛、人員71人前往救援。經以破壞器破門進入，才得以將火源控制撲滅。

    警方表示，案發地點發生火災時屋內並沒有人，警方將調查釐清起火原因。

