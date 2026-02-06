為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    智慧扣車奏功！瑞芳男欠12萬罰款繞開市區 愛車停進格火速查封

    2026/02/06 19:15 記者林嘉東／基隆報導
    黃姓男子欠繳12萬餘元交通罰鍰，昨天他開愛車納智捷停在基隆市汽車格不到幾分鐘，智慧通報系統立即通報行政執行署書記官前來「封車」。（記者林嘉東翻攝）

    科技執法讓欠錢大戶無所遁形！1名住在新北市瑞芳區的黃姓男子，因欠繳12萬餘元交通罰鍰，始終避不處理，自認平時鮮少進入基隆市區可躲過追緝；不料，他昨天上午開著納智捷愛車至基隆信二路辦事，才剛停進車格不到幾分鐘，智慧通報系統立即連線警示。行政執行署宜蘭分署書記官獲報火速殺到現場「封車」，黃男驚覺愛車要被拖走，嚇得趕緊求饒並當場辦理分期。

    法務部行政執行署宜蘭分署指出，為強化執行效率，分署與基隆市政府交通處合作，整合路邊停車收費資訊，只要欠繳大戶的車輛一停進公有停車格，收費員輸入車號時，系統便會即時連線通報。近期這項「智慧扣車」網更擴大至新北市瑞芳、金山、萬里、平溪、雙溪及貢寮等6區，讓不少自認躲在偏鄉的車主大感吃不消。

    據指出，該名黃姓男子名下擁有2019年出廠的納智捷轎車，因多筆違規罰鍰累計達12萬餘元未繳，遭移送強制執行。宜蘭分署多次通知黃男到場，並嘗試扣押其存款，但均無所獲，讓執行官相當頭痛。

    平時多在瑞芳活動、甚少進城的黃男，昨天駕車前往基隆信二路短暫停留。收費資訊系統一感應到目標車號，宜蘭分署基隆辦公室書記官隨即接獲「警報」，第一時間趕往現場實施查封。黃男辦完事回來驚見愛車已被貼上封條，且拖吊車已在旁待命，臉色鐵青地向書記官表示，是因為工作太忙才沒注意罰單，獲知愛車將面臨遭拍賣命運後，當場展現誠意，立即簽署清償計畫，並辦妥分期繳納手續，才保住平日代步工具。

    宜蘭分署強調，現在停車收費資訊已全面整合，「智慧扣車」效率極高，切勿抱持僥倖心態，以免愛車、存款甚至不動產遭查封，得不償失。

    黃男驚覺愛車要被拖走，嚇得趕緊求饒，並當場辦理分期，才保住每天的代步工具免遭法拍。（記者林嘉東翻攝）

