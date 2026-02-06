最高檢進軍台北國際書展 來試穿法袍感受司法莊嚴與使命

書展現場規劃「法袍體驗」互動遊戲，民眾可穿上檢察官、法官等各式法袍，感受司法的莊嚴與使命。（最高檢提供）

最高檢察署今年首度進軍「台北國際書展」，展出《貪污治罪條例逐條評釋》、《國家安全法 反滲透法 國家機密保護法逐條評釋》、《德國檢察實務》及《最高檢察論壇》等出版品，並由檢察官到場親自解說，現場也準備各式法袍，讓民眾感受司法的莊嚴與使命。最高檢盼透鮮活的法治宣導，讓國人更親近法律，並感受正義不再是遙不可及的教條。

檢察總長邢泰釗表示，「最高檢是抱持謙卑、向各界學習的心參加書展，讓司法工作更接地氣」，過去司法界的出版品多半只送不賣，但未經市場檢驗的書籍，難以證明其價值，也常被人忽略，這次希望透過走入市場，接受讀者的檢驗，若民眾願意付費收藏，代表這些法律知識與理念，具備打動人心的力量。

檢察機關跨入文化界，備受各界讚揚，國家圖書館前館長王涵青教授也提及，近年最高檢的出版品透過淺顯易懂的方式，引導讀者切入法律判決背後的複雜考量，甚至啟發讀者對人生觀的思考，令人感佩，邀請社會大眾到A1112展位，親自感受兼具法律深度與溫度的優質好書。

最高檢指出，展位除販售書籍，現場也規劃「法袍體驗」等互動遊戲，民眾可親身穿上檢察官、法官等各式法袍，感受司法的莊嚴與使命；現場也有最高檢設計製作的神探「阿紫公仔」、法律童話物語「小王子公仔」、台灣之鷹木質紀念牌等限量文創宣導品，凡是購買現場商品滿額即贈送。

活動自2月3日展開，由檢察總長打頭陣，與作家既晴對談「卡拉馬助夫兄弟們：自由與審判的救贖」；隔日，舉辦《國家安全法 反滲透法 國家機密保護法逐條評釋》新書分享會，檢察官劉建志現身剖析國安法制三大支柱，說明法律如何在捍衛自由與防衛機制間取得平衡，守住民主底線。

2月5日由檢察官林錦鴻介紹《貪污治罪條例逐條評釋》，是我國第一本貪污治罪條例專書，更是公務員、軍人、各級民意代表及其助理、約聘僱人員、國民法官與涉及政府採購之醫療、公共工程、教育等各界人士，避免觸法的法律防身教科書。

活動尾聲2月8日（週日）將由檢察官許文琪壓軸登場，分享《2026神探公益桌曆》，帶領民眾領略如何以推理作為理解世界的方式，透過一系列多元主題，讓法治宣導內容變得鮮活有趣，使法律與正義不再是遙不可及的教條，而是國人生活中可親近、可思考的智慧。

