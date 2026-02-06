為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

社會
    首頁 > 社會

    疑車輪打滑！轎車失控「衝上」基隆匝道護欄

    2026/02/06 17:40 記者林嘉東／基隆報導
    林姓男子駕車失控，衝上中和匝道出口左側水泥護欄。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市36歲林姓男子今（6日）下午駕車，沿基隆港西岸聯絡道路，下中和路出口匝道時，整輛車失控打滑，「衝上」匝道左側護欄，車底卡在護欄上方，險象環生，所幸駕駛自行脫困。

    基隆市警局第四分局中華路分駐所今日下午2時許接獲報案稱，中和路出口匝道發生車輛衝撞路旁護欄事故。警員黃勤恩趕抵現場，發現1輛灰色轎車「衝上」護欄，整輛車底卡在護欄上，36歲林姓駕駛已自行脫困，臉色發白地站在路旁。

    警方調查，林男當時沿基隆港西岸聯絡道路行駛，在下中和路匝道出口下交流道時，疑似在入彎處車輪打滑失控，車頭瞬間偏向並猛烈撞擊護欄，車體直接衝至護欄上。由於事發地點位於匝道轉彎處，視覺死角多，若後方來車稍有不慎，車速過快，未注意前方車況，極易釀成二次追撞事故。

    警員黃勤恩立即開啟警示燈並在事故後方擺放交通錐，引導後方車輛減速慢行。黃員隨後對林男酒測，確認並無酒駕後，協助聯繫拖吊業者到場，並於1小時內將故障車輛吊離現場，恢復交通順暢。

    第四分局長侯興龍呼籲，交流道匝道出口多為彎道，且基隆部分路段較為濕滑，民眾行車時應隨時注意周遭車況，確實遵守交通規則並依速限行駛，切勿因一時搶快而釀成事故，不僅危及自身財產，更可能造成不可挽回的生命遺憾。

    林姓男子駕車失控，衝上中和匝道出口左側水泥護欄。（記者林嘉東翻攝）

    熱門推播