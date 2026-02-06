醫院搶人案看護變繼母？ 廣告小妹：台灣人挺純樸

近日醫院門口發生的搶人案，廣告小妹認為，台灣社會至少還有愛，才會出現這些天真的老人。示意圖，人物與新聞事件無關。（資料照）

台北馬偕醫院出現「搶人案」，高齡102歲王姓老翁突然跟69歲賴姓女看護結婚，子孫們懷疑對方覬覦數億龐大財產，賴婦提告人瑞子孫涉嫌妨害自由、傷害、妨害名譽，還申請保護令；人瑞家人則透過民事訴訟，確認2人的結婚效力。網紅廣告小妹發文說，她分享新聞給同為來自中國的媽媽朋友看，無一不感慨，「台灣人民還是挺純樸的」，因為這種看護尚位搶家產的戲，在中國很難發生。

廣告小妹指出，民風夠良善，才會爆出這麼條新聞，因為這種事情在中國的大城市已經不太可能發生。以她自己為例，13歲時就已經知道，要是一對老夫妻的太太先離世，老先生再婚率高。為防止老爸爸再婚、資產會被陌生人「侵占」，子女會先要求爸爸將部分資產轉給子女，狠一點的會直接沒收爸爸的身分證和戶口簿，防止他登記結婚。

廣告小妹說，代表爸爸可以談戀愛但不可以結婚，不能稀釋或犧牲孩子的權益。為杜絕爸爸和看護你儂我儂節外生枝，男看護在中國挺搶手的。

廣告小妹回憶起她跟她老公剛認識時，雖然年少不懂事，不過對這類事件她挺有經驗。當她把方常見方案與她老公分享後，她老公好震驚「這在我們台灣是不可能的！！絕對不可能！！」

廣告小妹認為，如果不這麼做，還有更好的預防方式嗎？她沒有在嘲笑誰，只是一種複雜的情緒。一邊感到可笑，一邊覺得羨慕。她能在13歲就摸清這些事，根本原因是看過太多社會冷漠、目睹親人間的翻臉如翻書。她昨夜仔細回想，家族裡究竟有沒有兄友弟恭、手足相愛的家人。沒有，真的沒有。那麼多長輩，都在和手足相殺，和妯娌翻臉，和親戚算帳，沒完沒了。台灣社會至少還有愛，才會出現這些天真的老人。

