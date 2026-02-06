台中榮總代刀風暴延燒！2醫師記大過 院長鞠躬致歉

中榮院長傅雲慶今天出面致歉，表示院方將停止楊孟寅、鄭文郁手術業務，並各記大過一次，對於少數醫師違反醫院規定，造成民眾不安，向社會鞠躬道歉。（記者蔡淑媛攝）

台中榮總日前爆出無照醫材廠商進入手術室代刀爭議，兩名神經外科主任楊孟寅及鄭文郁確有違法讓廠商進入禁區執行手術，涉嫌違反醫師法，法院稍早裁定楊、鄭2名醫師各100萬元交保，台中榮總院長傅雲慶今天出面致歉，並表示院方將停止兩位醫師的手術業務，並各記大過一次，對於少數醫師違反醫院規定，造成民眾不安，他鞠躬道歉表示，向社會大眾致上最深的歉意。

傅雲慶表示，昨天他收到檢舉人提供3段在2023年拍攝較為完整的影片，證實楊孟寅及鄭文郁醫師確有違反讓廠商進入禁區執行手術，今天早上8點，院方召開臨時院部會議決議，停止兩位醫師的手術業務，並提請考紀會做嚴重的處分，考紀會決定兩位各記大過一次，停止醫療業務的期間，會妥善安排代理醫師保障病人的權益。

傅雲慶說，感謝檢舉人讓這件事情能夠浮出檯面，感謝衛生主管機關，包括台中市衛生局、衛福部指導，讓院方在手術室管理的SOP能夠更精進，醫院也增加即時通報的系統並保護吹哨者。

傅雲慶提到，這段時間，醫院的同仁承受很大的壓力，本院絕大多數的同仁都是盡忠職守，認真為病人服務，希望全體同仁團結一心，繼續堅守崗位，為民眾提供優質的醫療服務。

傅雲慶今天出面致歉。（記者蔡淑媛攝）

