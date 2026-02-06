為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    4秒踢死重障女判9年！教養院照服員逃匿 347萬賠償恐淪空紙

    2026/02/06 15:01 記者劉詠韻／台北報導
    依據台北市立陽明教養院網站資訊，永福院區自2014年起委託永和耕莘醫院經營管理，並改名為「北市永福之家」。 （資料照）

    依據台北市立陽明教養院網站資訊，永福院區自2014年起委託永和耕莘醫院經營管理，並改名為「北市永福之家」。 （資料照）

    台北市陽明教養院「永福之家」女照服員林玲聲，4年前因不滿領有身心障礙手冊的陸姓女子不配合如廁，為洩憤在短短4秒內連續出腳踹對方頭部4下，導致顱內出血不治，刑事部分已判刑9年確定。林女受僱的永和耕莘醫院先行賠償家屬約347萬餘元後，依法向林女提起職務求償，士林地方法院判決林女須返還代墊賠償金，全案仍可上訴；不過，林女已逃匿遭通緝，判決恐難執行。

    判決指出，林玲聲原受僱於「天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院」，並在該院代為經營的北市永福之家擔任照服員。2022年5月12日上午，林女在寢室內照護住民陸靜華時，因故情緒失控，竟多次出腳踹踢陸女頭部。

    53歲陸女身高142公分、體重僅30多公斤，患有智能及視覺等多重重度障礙，視力幾近全盲。判決提及，陸女當天被送往陽明醫院急救，診斷出左側硬腦膜下血腫，經搶救多日，仍於同月27日因外傷性顱內出血引發缺氧性腦病變死亡；此案刑事部分，林女已依傷害致死罪處有期徒刑9年定讞。

    民事部分，陸女家屬向林女、永和耕莘醫院及台北市立陽明教養院提起損害賠償訴訟。法院認定林女為直接侵權行為人，而醫院作為僱用人，未能舉證已盡監督責任，依法須負連帶賠償責任。

    永和耕莘醫院與陽明教養院達成協議，由醫院負擔三分之二的賠償金額。醫院已於去年4月分別匯款賠償陸女父母共計347萬7922元。院方在完成給付後，依據民法第188條規定「僱用人賠償損害時，對於為侵權行為之受僱人，有求償權」，向林女追償該筆款項。

    由於林女目前處於通緝狀態，且未到庭陳述，法院因此根據相關刑事判決、匯款紀錄及協議書，認定醫院主張屬實，判決應給付醫院347萬7922元。全案可再上訴。

    不過，檢方去年曾通知林女報到執行刑期，卻遲未到案，研判其有逃匿之虞，隨後依法發布通緝。由於林女至今行蹤不明，即使民事判決確定，後續是否能順利執行，仍存變數。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播