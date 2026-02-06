4秒踢死重障女判9年！教養院照服員逃匿 347萬賠償恐淪空紙

依據台北市立陽明教養院網站資訊，永福院區自2014年起委託永和耕莘醫院經營管理，並改名為「北市永福之家」。 （資料照）

台北市陽明教養院「永福之家」女照服員林玲聲，4年前因不滿領有身心障礙手冊的陸姓女子不配合如廁，為洩憤在短短4秒內連續出腳踹對方頭部4下，導致顱內出血不治，刑事部分已判刑9年確定。林女受僱的永和耕莘醫院先行賠償家屬約347萬餘元後，依法向林女提起職務求償，士林地方法院判決林女須返還代墊賠償金，全案仍可上訴；不過，林女已逃匿遭通緝，判決恐難執行。

判決指出，林玲聲原受僱於「天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院」，並在該院代為經營的北市永福之家擔任照服員。2022年5月12日上午，林女在寢室內照護住民陸靜華時，因故情緒失控，竟多次出腳踹踢陸女頭部。

53歲陸女身高142公分、體重僅30多公斤，患有智能及視覺等多重重度障礙，視力幾近全盲。判決提及，陸女當天被送往陽明醫院急救，診斷出左側硬腦膜下血腫，經搶救多日，仍於同月27日因外傷性顱內出血引發缺氧性腦病變死亡；此案刑事部分，林女已依傷害致死罪處有期徒刑9年定讞。

民事部分，陸女家屬向林女、永和耕莘醫院及台北市立陽明教養院提起損害賠償訴訟。法院認定林女為直接侵權行為人，而醫院作為僱用人，未能舉證已盡監督責任，依法須負連帶賠償責任。

永和耕莘醫院與陽明教養院達成協議，由醫院負擔三分之二的賠償金額。醫院已於去年4月分別匯款賠償陸女父母共計347萬7922元。院方在完成給付後，依據民法第188條規定「僱用人賠償損害時，對於為侵權行為之受僱人，有求償權」，向林女追償該筆款項。

由於林女目前處於通緝狀態，且未到庭陳述，法院因此根據相關刑事判決、匯款紀錄及協議書，認定醫院主張屬實，判決應給付醫院347萬7922元。全案可再上訴。

不過，檢方去年曾通知林女報到執行刑期，卻遲未到案，研判其有逃匿之虞，隨後依法發布通緝。由於林女至今行蹤不明，即使民事判決確定，後續是否能順利執行，仍存變數。

