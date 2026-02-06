新兵打靶「左臉不見」調查出爐！ 中檢：非膛炸、軍方無疏失

中檢今天針對邵姓新兵打靶造成嚴重傷勢案偵查終結，認定軍方無疏失。（資料照）

去年9月，陸軍十軍團機械化步兵第234旅於成功嶺進行T91步槍射擊訓練時，邵姓新兵在立射階段即將完成射擊之際，突然發生嚴重事故，子彈近距離擊中臉部，造成左臉嚴重粉碎性傷勢，一度命危，震驚社會，歷經數月調查，台中地檢署今（6日）宣布全案偵查終結，認定軍方作業並無疏失。

台中地檢署指出，案發於去年9月22日下午4時44分，邵姓士兵於成功嶺基地靶場進行射擊訓練時受傷，緊急送醫搶救，歷經長達11小時手術、輸血逾80袋、2萬c.c.才保住性命，目前生命跡象穩定。

檢方案發隔日即由軍法專組檢察官柯學航指揮偵辦，會同憲兵隊進入靶場履勘，查扣T91步槍、戰術頭盔、防彈衣及現場錄影設備，分別送交陸軍聯保廠與刑事警察局鑑定，鑑定結果顯示，涉案步槍外觀與機械結構均正常，無膛炸情形，槍枝上僅檢出邵男本人DNA。

檢察官進一步勘驗靶場監視影像，發現射擊過程中，現場均依規定配置安全軍官於射手後方警戒，畫面顯示，邵男在完成臥射與跪射後，於立射階段尚餘最後1發子彈時即先行收槍，隨後在持槍姿勢中突然擊發該發子彈，整個過程無外力干預。

此外，檢方檢視邵男配戴的戰術頭盔，於左前方帽緣發現由下往上的撞擊破損與血跡，配合彈道重建結果，研判子彈係自上顎左側門牙處射入，朝左眼方向行進，造成左臉嚴重槍創，並非外界猜測的自下顎誤擊。

檢方也查出，邵男過往射擊訓練中，曾出現完成射擊後未即時關閉槍枝保險的操作習慣，綜合影像、鑑定與彈道分析，認為無法排除係個人操作不慎導致事故發生，最終認定本案無人須負刑事責任，並正式偵查終結。

