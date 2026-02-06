為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    一家4口脫險！砂石車撞對向休旅車驚悚畫面曝 妻子獲救深情喊話受困夫

    2026/02/06 14:45 記者王峻祺／宜蘭報導
    休旅車遭砂石車迎頭撞上，車中4人陸續脫險，妻子被救出時，還不忘向雙腿遭夾擊的先生深情喊話「加油！」所幸1家人送醫後，均無生命危險。（民眾提供）

    宜蘭39歲謝姓男子駕駛砂石車，今天上午近11點南下行經頭城鎮青雲路二段時，疑似疲勞駕駛，失控衝破中央分隔島後，直接撞上1輛北上休旅車，1家4口受困車內，經警消搶救2小時，4人陸續脫險，妻子被救出時，還不忘向雙腿遭夾擊的先生深情喊話「加油！」所幸1家人送醫後，均無生命危險。

    41歲雷姓駕駛趁著春節前夕帶妻小到宜蘭，未料遇上車禍，北上青雲路突遭對向砂石車迎頭撞上，根本來不及反應，車頭因禁不起猛烈撞擊，硬生卡進砂石車頭下，巨大聲響及扭曲變形的車體，嚇壞不少用路人，也一度阻礙交通。

    警消獲報火速到場，得知後座有孩童後，立刻出動破壞器材，分別先將9歲女童及8歲男童救出，2人各有右腹部及左耳疼痛，意識清楚送醫救治，妻子卡在副駕車內，近12點獲救，僅左腳疼痛，而遭砂石車左側撞擊、首當其衝的駕駛雷男，直至12點50分才脫困，所幸也僅雙腳疼痛。

    夫妻倆忍痛等待救援期間，先生不斷安撫妻子，得知兒女及太太順利被救出後，頓時鬆了一口氣，而妻子也在上救護車時不捨先生仍受困，轉頭向車內深情喊話「加油」，生死之際仍心繫對方，讓救護人員聞之動容。

    警消調查，雙方駕駛均無酒駕情事，詳細車禍原因尚待警方釐清，呼籲用路人應隨時注意車前狀況，避免疲勞駕駛，車禍共造成4人輕傷送醫，意識均清楚。

    砂石車駕駛疑似疲勞駕駛，失控衝破中央分隔島後，直接撞上1輛北上休旅車。（民眾提供）

