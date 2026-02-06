為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    假冒知名貨運「送貨」 轎車座墊挖空藏毒

    2026/02/06 13:59 記者黃良傑／高雄報導
    冒知名貨運運毒還將轎車座墊挖空藏毒。（民眾提供）

    冒知名貨運運毒還將轎車座墊挖空藏毒。（民眾提供）

    高雄劉姓男子涉嫌組成7人販毒集團，透過通訊軟體散布販毒訊息，由俗稱「小蜜蜂」的外送人員佯稱是某貨運公司送貨，標榜24小時外送到府服務，涉嫌販毒被高市刑大破獲，共查扣K他命44包、毒品咖啡包57包，以及哈密瓜錠6包、贓款3萬餘元，今依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

    據了解，劉男在通訊軟體中，以某知名貨運公司名稱當幌子，向不特定群組成員販賣K他命、毒品咖啡包等毒品，但實際並非該貨運公司員工，販毒集團還標榜24小時外送到府服務，吸引網路買家下單。

    警方獲報鎖定主嫌劉男（31歲）涉嫌，刑大跟監數月展開蒐證，去年12月下旬陸續收網，今年1、2月間，兵分多路攔車搜索，經2個多月追查，將販毒集團劉嫌等7人一一逮捕。

    警方搜索時發現劉男等人將轎車副駕的座墊，改裝成可掀式坐墊，涉嫌將毒品放入坐墊下密窩內，以為警方難以察覺，仍被刑大員警查獲，搜出44包K他命、57包毒品咖啡包，以及6包哈密瓜錠、贓款3萬餘元。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    高市刑大破獲販毒集團逮7人。（民眾提供）

    高市刑大破獲販毒集團逮7人。（民眾提供）

    7嫌冒知名貨運運毒，警方在轎車座墊密窩內查獲毒品。（民眾提供）

    7嫌冒知名貨運運毒，警方在轎車座墊密窩內查獲毒品。（民眾提供）

    7嫌冒知名貨運運毒，警方在轎車座墊密窩內查獲毒品。（民眾提供）

    7嫌冒知名貨運運毒，警方在轎車座墊密窩內查獲毒品。（民眾提供）

