    首頁 > 社會

    苗栗縣警察局警政大樓動工 劉世芳要求提前完工獲廠商應允

    2026/02/06 13:12 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣警察局警政大樓新建工程動工，內政部長劉世芳（前右）、苗栗縣長鍾東錦（前左）等人焚香祝禱，祈求工程施工順利。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣警察局警政大樓新建工程動工，內政部長劉世芳（前右）、苗栗縣長鍾東錦（前左）等人焚香祝禱，祈求工程施工順利。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣警察局廳舍獲中央補助將異地新建，總工程經費14.8億元，全案歷經5年爭取，今（6）日舉行動工典禮，由內政部長劉世芳及苗栗縣長鍾東錦等人持鏟動土，預計2028年9月完工，劉世芳拜託廠商提早完工，廠商允諾提早半年完工；後續大樓的軟體設施等經費，鍾東錦當面向劉世芳爭取，劉世芳也允諾內政部及警政署會全力協助。

    苗栗縣警察局辦公廳舍使用迄今57年，老舊不敷使用，原本要原地改建，後來改在苗栗縣政府消防局旁1.95公頃用地新建，惟經費爭取一波三折，直到去年8月才定案，今天舉行動工典禮，在鼓陣及醒獅表演帶動下熱鬧舉行，由劉世芳、鍾東錦、立委陳超明、警政署警政委員黃永志、縣議會議長李文斌、副議長張淑芬等人焚香祝禱，祈求工程順利，隨後持鏟動土。

    建築師簡報指出，苗栗縣警察局警政大樓，為地下1層地上5層建築，總經費14.84億元辦理，其中中央補助11.42億元，苗栗縣政府自籌2.58億元，預計2028年9月完工，完成後，將打造成智慧警政中心，期能透過大數據、人工智慧（AI）等科技設備整合分析資料，來提升警察工作效率與精準度，能更靈活、快速地應對社會治安的挑戰；同時建置國際認證鑑識實驗室，強化鑑識作為等。

    鍾東錦表示，苗栗縣警局警政大樓完工後，將提升警察士氣及提供舒適友善的洽公場所，提升為民服務品質及增進民眾對政府的信賴。鍾也當場向劉世芳爭取大樓的軟體設施及第二期工程經費。

    劉世芳致詞時也拜託廠商能提前完工，廠商也承諾可提前半年完工，後續軟體設施等，內政部及警政署會全力協助。劉世芳也期許苗栗縣警的警察同仁，與苗栗縣政府配合，把苗栗縣的治安做得頂呱呱，越來越好。

    苗栗縣警察局警政大樓新建工程動工，由內政部長劉世芳（左4）、苗栗縣長鍾東錦（左5）等人持鏟動土。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣警察局警政大樓新建工程動工，由內政部長劉世芳（左4）、苗栗縣長鍾東錦（左5）等人持鏟動土。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣警察局警政大樓新建工程完工後，將打造成智慧警政中心。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣警察局警政大樓新建工程完工後，將打造成智慧警政中心。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣警察局警政大樓新建工程動工，請來舞獅表演。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣警察局警政大樓新建工程動工，請來舞獅表演。（記者張勳騰攝）

