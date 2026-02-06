街頭無預警喋血頻傳 新莊警辦座談加強韌性

新北市警新莊分局年關前舉辦守護新北座談會，警察局副局長林武宏（中）與會。（記者吳仁捷翻攝）

台灣近來頻傳街頭無預警喋血，新莊警分局今天趕在年關前，湧現走春人潮之際，舉辦守護新北座談會，邀集地方各界、百貨、賣場業者與會，結合北北桃三大捷運系統人員，會中透過實際情境說明與模擬，協助民眾了解危機發生時正確應處作為，強化自我保護及遭遇空襲時應變能力韌性，守護社會安全。

新北市警新莊分局今天舉辦「守護新北安全座談會」，邀集里長、各金融機構、校園代表，以及IKEA、好市多、商場等業者與會，警察局副局長林武宏也與會，向各界說明警方維護治安、交安，與民眾一起打詐；近期斷絕黑幫金流，執行掃黑、打詐等專案勤務，強化查緝不法。

此外，寒假期間，警方重視校園及社區合作，維護學童安親、通學安全，同步宣導公共安全與防災避難等防衛韌性觀念，提升民眾降低風險，自我保護能力。

新莊分局分局長陳保緒提醒，民眾遭遇危險，應保持冷靜，以隨身物品自保、防護，配合警方等單位指揮，不擅自穿越管制路段，不自行處理可疑事件，落實個人自保及生活、居家防護原則。

警方透過鮮明案例解析與及說明模擬情境，讓民眾清楚了解遭遇空襲時何時應避難、能到何處地下室或自家避難，降低自身風險，避免因錯誤判斷造成危害。

因應街頭喋血頻傳，新北市警新莊分局偵查隊長徐子胤說明維安案例，與防護民眾決心。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警新莊分局年關前舉辦守護新北座談會。（記者吳仁捷翻攝）

