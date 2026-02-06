哪有投資教你騙警察的？男領250萬稱「房屋裝修」快閃 警追人保住血汗錢

基隆市警一分局忠二路派出所長徐紹文（左3）擔心李男遭遇「面交車手」，立即調派警力調閱監視器，1小時後在李男住家附近找到他。（記者林嘉東翻攝）

基隆市一名李姓男子陷入詐騙陷阱，執意在銀行臨櫃提領台幣250萬元現金，更為了規避警方盤查，以「房屋裝修」為由搪塞後匆促離去。基隆市警一分局忠二路派出所長徐紹文擔心李男遭遇「面交車手」，立即調派警力調閱監視器，1小時後在李男住家附近找到他，經勸說李男半小時後，「哪有投資要教你騙警察的？」才打消他執意「面交」念頭，保住他250萬元積蓄。

基隆市警一分局忠二路派出所於昨日下午接獲轄區銀行通報稱，1名李姓民眾欲提領250萬元現款，行員關懷提問時，李男堅稱該筆款項是為了支付「房屋修繕與裝潢費」，對行員與隨後趕到的員警顯露不耐，並在警方趕到前便帶著提袋內的鉅款快步離去。

派出所長徐紹文研判，李男領款後匆忙離開，極可能是要前往指定地點與詐騙集團車手面交，若不立即阻截，恐將追悔莫及。警方立即調閱銀行周邊監視器，分析李男離開銀行動線，最終在李男住家附近找到他。

經警方耐心關懷後，李男才面露難色坦承，自己確實加入了投資群組，詐騙集團幹部事先「教學」，交代若遇行員或警察盤問，務必以「修繕房屋」作為虛偽理由，否則「投資機會將被沒收」。

「這是騙人的啦！哪有投資要教你騙警察的？」在員警苦口婆心的勸導下，李男才驚覺自己差點成為待宰羔羊。在警方護送下，李男帶著尚未拆封的250萬元現金重回銀行存入帳戶。看著螢幕上的餘額回歸，李男頻頻向警方致謝，直呼：「差點這輩子就完了！」

分局長温基興呼籲，詐騙集團常教導被害人以修繕、帳戶整合等名義領款以規避攔阻。民眾如遇到類似要求，請務必冷靜撥打110或165專線查證，切勿輕信對方的話術。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

在警方護送下，李男帶著尚未拆封的250萬元現金重回銀行存入帳戶。（記者林嘉東翻攝）

