為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    哪有投資教你騙警察的？男領250萬稱「房屋裝修」快閃 警追人保住血汗錢

    2026/02/06 12:32 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市警一分局忠二路派出所長徐紹文（左3）擔心李男遭遇「面交車手」，立即調派警力調閱監視器，1小時後在李男住家附近找到他。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警一分局忠二路派出所長徐紹文（左3）擔心李男遭遇「面交車手」，立即調派警力調閱監視器，1小時後在李男住家附近找到他。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市一名李姓男子陷入詐騙陷阱，執意在銀行臨櫃提領台幣250萬元現金，更為了規避警方盤查，以「房屋裝修」為由搪塞後匆促離去。基隆市警一分局忠二路派出所長徐紹文擔心李男遭遇「面交車手」，立即調派警力調閱監視器，1小時後在李男住家附近找到他，經勸說李男半小時後，「哪有投資要教你騙警察的？」才打消他執意「面交」念頭，保住他250萬元積蓄。

    基隆市警一分局忠二路派出所於昨日下午接獲轄區銀行通報稱，1名李姓民眾欲提領250萬元現款，行員關懷提問時，李男堅稱該筆款項是為了支付「房屋修繕與裝潢費」，對行員與隨後趕到的員警顯露不耐，並在警方趕到前便帶著提袋內的鉅款快步離去。

    派出所長徐紹文研判，李男領款後匆忙離開，極可能是要前往指定地點與詐騙集團車手面交，若不立即阻截，恐將追悔莫及。警方立即調閱銀行周邊監視器，分析李男離開銀行動線，最終在李男住家附近找到他。

    經警方耐心關懷後，李男才面露難色坦承，自己確實加入了投資群組，詐騙集團幹部事先「教學」，交代若遇行員或警察盤問，務必以「修繕房屋」作為虛偽理由，否則「投資機會將被沒收」。

    「這是騙人的啦！哪有投資要教你騙警察的？」在員警苦口婆心的勸導下，李男才驚覺自己差點成為待宰羔羊。在警方護送下，李男帶著尚未拆封的250萬元現金重回銀行存入帳戶。看著螢幕上的餘額回歸，李男頻頻向警方致謝，直呼：「差點這輩子就完了！」

    分局長温基興呼籲，詐騙集團常教導被害人以修繕、帳戶整合等名義領款以規避攔阻。民眾如遇到類似要求，請務必冷靜撥打110或165專線查證，切勿輕信對方的話術。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    在警方護送下，李男帶著尚未拆封的250萬元現金重回銀行存入帳戶。（記者林嘉東翻攝）

    在警方護送下，李男帶著尚未拆封的250萬元現金重回銀行存入帳戶。（記者林嘉東翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播