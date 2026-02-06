鍾文智炒股案外案 北市督察組長與巡佐涉洩密遭拔官

南港分局南港派出所副所長黃梓翔。（讀者提供）

南港分局督察組長李新民與南港派出所巡佐黃梓翔，因涉及2018年期間傳送應保密資訊給友人，協助「鮑魚達人」鍾文智討債，昨日上午遭到台北地檢署指揮執行調查及搜索。南港分局隨後將黃員依涉嫌違反個人資料保護法等罪嫌移送法辦，並另案查出李新民曾與黃員共同涉足不妥當場所。南港分局昨日強調，已立即將兩人調離主管職務並從嚴懲處，絕不寬貸。

台北地檢署檢察官昨日上午指揮警政署政風室、台北市調查處及督察單位，前往南港分局執行搜索。檢警調查發現，現任南港派出所巡佐的黃梓翔，在2018年期間涉嫌將公務應保密的個資洩漏給特定人士。更意外查出，該起個資洩密案疑似與炒股大戶鍾文智有關，鍾男當時因股票投資糾紛遭人「黑吃黑」，遂透過管道請求黃員及時任督察組長的李新民幫忙查詢個資以便討債。

針對黃員涉嫌洩密案，南港分局表示，除全力配合承辦檢察官進行調查偵辦外，將秉持「警紀警辦、從重究責」立場，目前已先行將黃員改調非主管職務，並予以最嚴厲行政處分。此外，調查過程中發現督察組長李新民涉足不妥當場所，嚴重影響警譽且違反警察風紀，警方也採取從嚴懲處，立即將李員記過並調離主管職務，同時追究相關分局幹部考核監督不周之責任。

南港分局重申「不掩飾、不庇縱」立場，要求所屬幹部必須落實各項風紀管考。分局強調，如有發現員警任何違法或違紀行為，必將從嚴究責，以端正警察風紀並淨化團隊。目前黃員已由警方移送台北地檢署進一步偵辦，全案是否涉及收賄情事，仍待檢調單位持續釐清。

