「雙白金手環喔」！毒犯進派出所上銬竟全程直播 還邊充電邊玩手遊

「雙白金手環喔」！離譜畫面網路瘋傳！台中市一名蔡姓毒犯，遭警方查獲後不僅未被立即管控手機，竟一路從警車、派出所到移送地檢署，全程開啟手機直播，不但拍攝自己上銬畫面，還將員警製作筆錄、派出所內部情形全數曝光，甚至邊充電、邊玩手遊與網友互動，誇張行徑引發熱議，不少人直呼「第一次看到這麼扯的事」。

對此台中市第五分局表示，該分局2月5日7時35分處理民眾糾紛案，請蔡男（29歲）以關係人身分協助調查，後續員警另案查獲其涉嫌持有毒品，惟因員警未落實三安要求，且戒護過程中疏未妥善管控，致蔡男拍攝相關畫面上傳社群等情，核屬偵辦案件管控疏失，已依規定懲處在案，並列為案例教育，後續將加強訓練。

從流出畫面可見，蔡男一開始在房間內被警方查獲，當時尚未被逮捕，而是以關係人身分配合調查，他在警車內持手機拍攝員警開車，還向員警借充電線，進入派出所後，甚至邀請員警一同入鏡自拍，語氣輕浮、毫無戒心。

隨後蔡男因另案涉犯毒品罪遭逮捕上銬，卻仍未被沒收手機，持續直播自己手上的手銬，並與網友聊天、哼歌更留言戲稱「雙白金手環喔」，更誇張的是，蔡男還拍攝員警做筆錄的畫面，開玩笑說「不知道做完筆錄有沒有草莓牛奶喝」，用餐時左手拿漢堡、手機放在腿上，畫面中甚至出現網路博弈遊戲介面。

期間，有友人送來飲料、香菸等物品，員警上前查看時，明知蔡男正在錄影卻未制止，蔡男甚至對員警開玩笑詢問「要不要來一支改的」，直到移送台中地檢署途中，蔡男仍持續自拍直播，在司法大廈地下室拍攝警備車輛，邊走邊唱歌，畫面令人瞠目結舌。

相關影片曝光後，一名疑似警職人員的網友轉發怒批，質疑「為什麼現行犯上銬後還能使用手機？還能拍偵訊與筆錄畫面，員警卻完全沒制止？」輿論迅速延燒。

