    首頁 > 社會

    貨櫃車硬闖汐止涵洞卡死 洩氣脫困幸無傷

    2026/02/06 11:50 記者林嘉東、吳昇儒／新北報導
    廖姓男子今天上午駕駛貨櫃車行經汐止區汐萬路一段、國道一號下方涵洞時，疑似未注意涵洞限高標示，整輛車卡在橋下動彈不得。（記者林嘉東翻攝）

    新北市汐止區一名廖姓男子今（6日）上午駕駛貨櫃車行經汐止區汐萬路一段、國道一號下方涵洞時，疑似未注意涵洞限高標示，整輛車卡在橋下動彈不得。汐止警方趕抵協助廖男，採取「輪胎洩氣」方式成功自救，於上午8時27分順利排除障礙，未造成人員傷亡，但一度引發上班尖峰時段車流回堵。

    警方調查，年約60歲的廖姓駕駛今日上午駕駛貨櫃車，沿汐萬路一段往大同路二段方向行駛；7點半行經國道一號下方涵洞時，因貨車車身高度超過涵洞限制，車頂瞬間與橋體結構發生劇烈擦撞後卡死，巨大的撞擊聲響嚇壞周邊用路人。

    由於事發時間正值上班尖峰時段，汐萬路又是銜接國道與汐止市區的重要幹道，貨櫃車卡死導致單向車道完全封閉，後方車輛嚴重回堵。警方接獲報案後立即趕往現場指揮交通，並引導後方車流繞道。

    廖姓駕駛眼見闖禍，隨即停車察看，發現車體上方緊貼橋墩，進退兩難。為了搶在最短時間內排除，廖男自行將貨車的輪胎洩氣，藉由降低車身高度爭取空間，隨後緩慢採取倒車方式，警方則從旁引導廖男倒車，終於在8時27分成功讓車輛脫困。

    警方表示，廖男經檢測並無酒駕情事。不過，針對廖男未注意交通標誌、強行駛入限高路段的行為，警方將依違反道路交通管理處罰條例「不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示」予以裁罰，最高可處新台幣1800元罰鍰。

    汐止警分局提醒，汐止區內多處國道涵洞限高不一，駕駛貨車或特殊車輛前，應確實掌握車身高度，並隨時注意路口限高告示，切勿盲目跟隨導航或心存僥倖，以免發生意外造成車損，甚至影響橋樑結構安全。

    廖姓男子今天上午駕駛貨櫃車行經汐止區汐萬路一段、國道一號下方涵洞時，疑似未注意涵洞限高標示，整輛車卡在橋下動彈不得。（記者林嘉東翻攝）

    汐止警方趕抵協助廖男，採取「輪胎洩氣」方式成功自救。（記者林嘉東翻攝）

