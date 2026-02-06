靠「政二代」光環詐財1.1億！顏大鈞吸金案一審判7年10月

顏大鈞（左）為前台南市副市長顏純左（右）么兒。（民眾提供）

政二代、前台南市副市長顏純左的兒子顏大鈞涉投資吸金詐欺案，不法獲利約1.1億，去年6月落網，今年1月5日以300萬交保，約賠償1成左右，台南地方法院今判處顏大鈞有期徒刑7年10個月。

顏大鈞是顏純左的么兒，曾在麻豆經營禮車租賃生意，辦公室裝潢得像是私人招待所，在社群媒體上常以豪車、名牌與洋酒，打造自己的良好形象，他曾與父親一同出席公益活動，並一度獲台南市府聘為無給職顧問，也疑似用身分光環取信熟識對象。

檢方起訴指控，顏大鈞明知自己無資力、手上也無投資項目，仍在2021年至2023年間佯稱掌握市府重劃區、科技執法等工程標案可投資，允諾利息分潤，涉向梁女等6名被害人詐取財物超過1.1億。

在案發後，去年6月11日晚間，顏大鈞一度失聯，在友人陪同下現身高雄小港機場，疑因遭通報境管無法出境，離開機場後再度不知去向，直到6月17日晚間才被警方在安平區逮捕拘提到案，南院隔天裁定羈押禁見。

南檢在去年8月偵結起訴，案件移審後由台南地院審理，直到今年1月2日開庭並辯論終結，南院在1月5日裁定顏大鈞300萬元交保，並附帶限制住居、限制出境出海8個月，以及每週一、五晚間到轄區派出所報到。

今天一審宣判，以詐欺罪判處顏大鈞7年10個月徒刑，量刑理由、是否宣告沒收追徵犯罪所得，以及被害人後續求償等細節，將待法院說明。

