    指邱鎮軍盯場罷免「殺氣很重」挨告誹謗 名嘴黃益中獲不起訴

    2026/02/06 12:06 記者劉詠韻／台北報導
    名嘴黃益中。（資料照）

    名嘴黃益中在政論節目中，指國民黨立委邱鎮軍現身罷免連署現場「看誰在簽名」，並形容他「殺氣很重」，引發邱不滿，遂控告其違反公職人員選舉罷免法及加重誹謗罪。士林地檢署偵查後，因邱已撤回誹謗告訴，且檢方認定黃男並無惡意散布不實訊息之主觀犯意，因此予以不起訴處分。

    不起訴書指出，黃益中去年5月2日在壹電視直播節目「狠狠抖內幕」中評論指出，罷免團體在苗栗省道沿線作業時，邱鎮軍曾現身並對志工說「來看看誰寫連署書」。黃男在節目中形容邱「殺氣很重」，並評論此舉會造成連署民眾的寒蟬效應。

    邱鎮軍認為相關言論未經查證，且意圖影響罷免案結果，足以毀損其名譽並影響選民投票正確性，遂向檢方提起訴訟。

    針對加重誹謗部分，由於邱鎮軍事後具狀具領撤回告訴，檢方依法予以不起訴處分。至於涉及選罷法「意圖使罷免案通過而傳播不實之事」，檢方調查後認為，黃益中是引述去年年5月1日之新聞報導進行評論，並非無端臆測，且在發現評述有誤後，已於同月23日在直播節目與個人臉書公開澄清並致歉，難認有惡意散布謠言的主觀犯意。

    此外，檢方指出，言論發生時，邱鎮軍尚未正式成為該罷免案的「被罷免人」，與選罷法第104條的構成要件不符，審酌相關證據後，認為本案屬犯罪嫌疑不足，依刑事訴訟法規定裁定不起訴。

