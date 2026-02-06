為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北港、麥寮藏毒品分裝基地！ 檢警破雙毒窟2主嫌遭起訴

    2026/02/06 11:41 記者李文德／雲林報導
    雲林縣地檢署與雲林縣警局北港、台西分局、高雄市警局湖內分局，共同破獲兩起毒品製造、販賣分裝點，查扣海洛因、安非他命及依托咪酯，全案偵查終結，今（6）日依毒品危害防制條例將趙姓、吳姓主嫌提起公訴。（雲林地檢署提供）

    雲林縣地檢署與雲林縣警局北港、台西分局、高雄市警局湖內分局，共同破獲兩起毒品製造、販賣分裝點，查扣海洛因、安非他命，俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，全案偵查終結，今（6）日依毒品危害防制條例將趙姓、吳姓主嫌提起公訴。

    檢警查出，46歲趙男在雲林縣北港鎮、高雄市大樹區作為毒品分裝、販賣據點，去年11月由檢察官蔡少勳指揮北港警分局執行搜索，共查扣11包淨重20克海洛因、23包共重200多公克的安非他命、依托咪酯原液、已調配完成之依托咪酯煙油、煙彈。警方也在高雄分裝場內並查扣完整的生產設備。

    另，檢警更在9月底期間，在麥寮鄉破獲50歲吳男的毒品製造分裝廠。檢警查出，吳男會用手機通訊軟體向毒蟲聯絡販毒，現場查扣40多克海洛因，10多克安非他命、400多公克依托咪酯液體、9顆煙彈及現金50多萬元。破獲當下，甚至還有一隻3、4個月大的小惡霸犬，全身癱軟無力行走，判斷可能受毒品環境影響。

    初步統計，兩起案場查扣毒品市價上看百萬。檢方表示，全案偵查終結，將兩嫌依毒品危害防制條例第4條第2項製造第二級毒品等罪嫌，提起公訴。

    雲檢強調，檢警必將持續秉持「鐵腕緝毒、清源斷流」之態度，強力清繳此類分裝基地，捍衛國人身心健康。呼籲民眾若發現周遭環境有不明化學氣味或出入複雜情事，請勇於向檢警機關檢舉，共同守護無毒社會。

    2026春節專區
