前刑大隊長被爆性騷女警拔官 南投縣警局：報導非事實

南投縣警局前刑大隊長蕭榮哲（前排中）任內積極打詐，還跟偵查佐們演行動劇。（資料照）

前南投縣警局刑大隊長蕭榮哲被爆任內要求女偵查佐陪同應酬，還要求穿辣一點，並飆罵女性部屬，經檢舉遭拔官。南投縣警局澄清，經調查蕭榮哲並未有媒體報導情事，且女警早在檢舉信前就因個人生涯規劃離職，但蕭在領導管理、情緒管理的確有缺失，因而被記小過1支，需要先調離主管職再歷練。

今天調任雲林縣警局警務參的前南投縣警局刑警大隊長蕭榮哲，被媒體報導任內多次要求1名身材高挑的女偵查佐陪他去應酬，且要穿辣一點，並表示「若超過下班時間，可以報超勤加班費」，女偵查佐告知女主管，女主管勸說還被飆罵三字經，女偵查佐後來承受不了壓力離職轉行學做麵包。這2名女部屬檢舉才讓事情曝光。

請繼續往下閱讀...

南投縣警局督察長胡淑淨對此強調「非事實」，她說，蕭榮哲算比較年輕的主管，領導管理、情緒控管的確有諸多缺失，但是經調查並未有要女部屬穿辣一點陪他同應酬的情事，更沒有「超過下班時間可報超勤」的事，若有這些情形，絕對不會只是被記小過的處分。

胡淑淨表示，女偵查佐考慮轉換跑道已有一段時間，後來決定走自己有興趣的路，去年3、4月就在交接工作，去年下半年正式離職，她和女主管都沒有寫檢舉信，被報導後擔心自己和家人收到打擾。女性主管感覺背鍋更是困擾。

胡淑淨說，蕭榮哲管理、溝通技巧的確需要再學習訓練，他在陽剛的職場，對男性同事習慣說的話，沒有考慮到女性同仁的感受，因此需要調非主管職再歷練。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法