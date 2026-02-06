毒男拒檢開車壓2警落跑 馬路「散步」裝路人

孔姓男子藏毒拒檢落跑撞傷兩警被逮。（民眾提供）

孔姓男子交通違規遭警攔查，員警眼尖發現車上藏毒，要求許男下車接受調查時，許男為了落跑，竟開車輾過員警，造成2名員警受傷，孔男落跑把車停妥後，還邊散步邊抽菸，把自己偽裝成一般路人，檢察官雖然依殺人未遂將他起訴，但法官認為他不具殺人故意，依妨害公務執行罪判刑10月。

判決指出，2024年11月19日上午10點多，姓男子開車行經六合路、文武街口時，因路口紅燈亮起，孔男欲闖越紅燈，被巡邏的員警發現，當場將他攔停；員警上前盤查，但孔男拒絕熄火下車，2名員警探入車裡打算將車子熄火，把人拉下車時，孔男突然猛踩油門，造成2名員警遭拖行數公尺後跌落在地，其中一名員警還被車子輾過腿部，幸兩警送醫後無大礙。

孔男撞警後開車落跑，他把車子停在林森二路一帶後，下車後抽著菸，慢慢走在人行道上，把自己偽裝成一般路人，但不到半小時就被警方循線逮捕送辦；檢警介入調查，在孔男車上搜出安非他命2包（36.78公克）、海洛因3包（2.17公克）及吸食器具等，檢察官認為他開車撞警的行為具有殺人之不確定故意，因此偵結後依殺人未遂罪將他起訴。

高雄地方法院審理時，孔男否認殺人犯行，辯稱自己只是一時緊張想逃跑，才會踩油門，沒有想到會害員警受傷；法官審酌相關事證後，認定孔男沒有殺人犯意，改依傷害罪論罪，但考量孔男已與兩警和解，因此僅依犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪判徒刑10月，可上訴。

