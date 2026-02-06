家暴案翻臉！林致光判拘役40日將上訴 林穎孟：不要再有受害者

林致光得知判決結果後，回應指出法院認定有偏誤，他會提起上訴查明事實真相。（資料照）

無黨籍前台北市議員林穎孟，控告前夫、誠泰文教基金會董事長林致光，於2人9個月短暫婚姻期間對她家暴，在家中推倒她致膝蓋挫傷，台北地院今依違反保護令罪判林致光拘役40天，可易科罰金4萬元；林致光得知判決結果後，回應指出法院認定有偏誤，他會提起上訴查明事實真相；林穎孟則回應：「謝謝法院還我公道，希望不要再有下一個受害者」。

林致光今未到庭聽判，得知判決結果後，透過律師發表回應指出，仍要感謝法官在訴訟中努力嘗試還原當日狀況，但因對方提供片段、不完整的影片，可能使法院最後認定有所偏誤，「我會提起上訴捍衛清白，必須將事實真相查明，以還我公道，謝謝大家關心」。林穎孟則簡短回應表示：「謝謝法院還我公道，希望不要再有下一個受害者」。

林穎孟與林致光於2022年12月秘密結婚，但隔年2023年8月鬧翻，2024年1月登記離婚。2022年北檢調查林穎孟涉貪污案時，林致光為她支付100萬元交保金，林穎孟被檢方起訴後，林致光於2024年1月向台北地院聲請退保，2人閃婚一事才曝光，法官裁准退保金給林，林穎孟另尋保人交保才獲釋。

林穎孟隨後控告林致光於婚姻期間對她家暴傷害，指控2023年9月15日深夜，她剛動完人工生殖手術、返家休息時，林致光要求她歸還他買的上衣，拉扯她身上披著的被毯，爭搶她拿在手上錄影的手機，害她跌倒而右膝挫傷、瘀青。

林致光否認犯罪，他當時根本全程沒碰到林穎孟，沒有推她更沒有拖行，林穎孟隔2天後才去驗傷，傷勢不是他造成的，批林穎孟自導自演、演戲裝可憐，利用哭泣博取同情，他沒碰到她的手機，是她自己沒拿穩而脫手，他強調絕未對林穎孟動手。

林穎孟則表示，林致光搶到她的手機後，高舉在頭上讓她搶不回來，她跳著搶手機時，林致光伸手將她推倒在地，手機也掉到地上，林致光至今仍不承認家暴，令她很驚訝，若非有施暴事證，法院豈會核發2年期的保護令給她？她認為林致光矢口否認還誣衊她，盼法官予以適當處罰。北院今審結，判林致光拘役40日。

林穎孟自身則身陷貪污指控，2022年涉詐領助理費23萬餘元被起訴，一審台北地院2024年11月依利用職務詐取財物罪將她判刑3年8月徒刑，依圖利罪判刑5年8月，上訴高等法院審理中。

