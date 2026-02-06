為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    全國15地檢署檢察長調動 徐錫祥擬接最高檢主任檢察官、馮成升次長

    2026/02/06 10:56 記者王定傳／台北報導
    法務部政務次長徐錫祥。（資料照）

    法務部政務次長徐錫祥。（資料照）

    法務部今公布6名新任檢察長名單，若加上各地檢署平調或調任司法行政職務者，這次全國共有15個地檢署檢察長異動；此外，由於檢察總長邢泰釗將於5月任期屆滿，據了解，法務部政務次長徐錫祥，擬將接任最高檢察署主任檢察官，以為未來新檢察總長接班人選布局，政次遺缺由常務次長黃謀信接任，廉政署長馮成則將升任常務次長。

    法務部今公布的名單中，法務部法制司長洪家原，接任台中地檢署檢察長，台中地檢署檢察長張介欽及彰化地檢署檢察長謝名冠，均調任司法行政職務，須報行政院；據悉，張介欽將接法制司長，謝名冠將接任廉政署長。

    其次，士林地檢署檢察長張云綺任期屆滿，調任高檢署主任檢察官，遺缺由宜蘭地檢署檢察長王以文接任；新竹地檢署檢察長出缺，由基隆地檢署檢察長柯宜汾接任；桃園地檢署檢察長戴文亮調任高檢署主任檢察官，遺缺由橋頭地檢署檢察長張春暉接任；屏東地檢署陳盈錦退休，遺缺由連江地檢署檢察長林彥良接任。

    各地檢署檢察長異動名單如下：

    花蓮地檢署檢察長陳佳秀（37）調任基隆地檢署檢察長

    宜蘭地檢署檢察長王以文（38）調任士林地檢署檢察長

    橋頭地檢署檢察長張春暉（36）調任桃園地檢署檢察長

    基隆地檢署檢察長柯宜汾（36）調任新竹地檢署檢察長

    雲林地檢署檢察長黃智勇（37）調任彰化地檢署檢察長

    法務部法制司長洪家原（34）接任台中地檢署檢察長

    澎湖地檢署檢察長周士榆（39）調任南投地檢署檢察長

    法務部保護司副司長林秀敏（38）接任雲林地檢署檢察長

    南投地檢署檢察長郭景東（36）調任橋頭地檢署檢察長

    連江地檢署檢察長林彥良（40）調任屏東地檢署檢察長

    金門地檢署檢察長王柏敦（40）調任宜蘭地檢署檢察長

    高檢署檢察官陳舒怡（40）接任花蓮地檢署檢察長

    最高檢察署調辦事檢察官兼書記官長吳怡明（38）接任澎湖地檢署檢察長

    高檢署檢察官趙燕利（39）接任金門地檢署檢察長

    台中地檢署檢察官兼任廉政署中調組組長劉俊杰（41）接任連江地檢署檢察長

    廉政署署長馮成。（資料照）

    廉政署署長馮成。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播