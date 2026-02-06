中職「森林王子」張泰山現身中和分局 攜手警民合作齊反詐

中華職棒前全壘打王「森林王子」張泰山前往中和分局，表達對基層警察辛勞付出的支持與肯定。（記者鄭景議翻攝）

中華職棒前全壘打王「森林王子」張泰山，昨日偕同中和義刑第二分隊隊長王大豪前往中和分局，表達對基層警察辛勞付出的支持與肯定。張泰山除了向堅守治安崗位的警察同仁致上誠摯慰問，也受邀參與識詐宣導活動，透過其強大的號召力與親和力，與警方攜手提升全民防詐騙意識，守護民眾財產安全。

在慰問過程中，張泰山除了大方分享自身的運動歷程與奮鬥精神，更特別提到年關將近，詐騙集團活動愈發頻繁，呼籲民眾一定要提高警覺。他提醒市民，應留意目前常見的詐騙手法，包括「假投資」、「假網拍」、「假檢警」以及「假交友」等圈套，並呼籲大眾務必遵守「不聽、不信、不轉帳」的三不原則。若遇到疑似詐騙的情形，應立即撥打一六五反詐騙專線或一一〇報案電話查證，切勿衝動匯款。

中和分局長陳宇桓表示，詐騙手法日新月異，警方持續透過各種管道進行教育宣導。此次非常感謝棒球前國手張泰山的暖心慰問與參與，認為藉由公眾人物的正面影響力，有助於讓防詐觀念更深入人心。現場警察同仁也對張泰山的到訪感到備受鼓舞，認為此舉展現了警民合作、共同守護社會安全的正向力量。

中和分局表示，年節期間現金流動頻繁，警方將持續強化治安維護工作。除了加強金融機構的巡邏密度，也會持續推動「識詐」宣導，透過與各界名人及民間團體的聯手，構築嚴密的防詐網絡。也呼籲守護社會安全需要全民共同努力，民眾若能多一分警覺，就能減少一分財產損失，共同過一個平安的好年。

