號稱「數百年不會褪⾊」的畫作7年就破功 收藏家怒告藝品公司敗訴

許姓男子高價向某藝術公司收藏越南陳姓、阮姓兩位畫家的畫作，但當時號稱「數百年不會褪⾊」的畫作，在許男手中只收藏了7年就破功，許男提告要求藝術公司賠償50萬修補費用，但法官認為，藝術公司從未宣稱賣的畫作「永不褪⾊」，因此認定許男求請無理判敗訴。

判決指出，2017年間，許姓男子高價買下越南陳姓藝術家「移動花園」及阮姓藝術家的「暗河」、「雲霧⼭⾕」等3幅畫作，2023年時，許男發現，「暗河」、「雲霧⼭⾕」有褪⾊現象，「移動花園」則有⽩化現象，許男不滿，認為自己當時購畫時，代理的藝術公司號稱畫作「永不褪⾊」，但實際卻只有7年就破功，因此提告要求藝術公司要把畫作修補完善，或是賠他50萬元修補費用。

高雄地方法院簡易庭審理時，藝術公司否認賣畫時曾宣稱「永不褪⾊」，還說是許姓男子自己沒把畫作保存好，放置在陽光曝曬處才導致白化，不認為公司應該為此負責。

許男提出藝術公司的網站和新聞報導佐證，指藝術公司一再宣傳越南漆畫以⾃產的天然素材創作⽽成，畫⾯中豐富的⾊彩「不會因為時間流逝⽽褪去」，但法官則認為，藝術公司雖提及越南漆畫「歷經數百年不會褪⾊」等語，但從未保證所販售的畫作有「永不褪⾊」的品質，因此認定許男請求無理判敗訴，可上訴。

