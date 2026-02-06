為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    超人力霸王降臨愛河灣 苓雅警提前掃蕩一晚抓11案

    2026/02/06 10:52 記者許麗娟／高雄報導
    超人力霸王7日起降臨高雄，警方將加強活動會場的巡邏勤務。（民眾提供）

    超人力霸王7日起降臨高雄，警方將加強活動會場的巡邏勤務。（民眾提供）

    農曆春節治安加強安全維護將自2月9日晚上10時起跑，因應高雄冬日遊樂園明起至3月1日在愛河灣及16至18號碼頭登場，為與超人力霸王一同守護高雄，轄區苓雅分局昨晚起提前展開治安維護工作，包括酒駕、毒品、竊盜和通緝犯等，1晚即查獲11件。

    苓雅分局指出，今年加強重要節日安全維護工作從2月9日深夜至23日24時止，因應冬日遊樂園將迎來大量觀光人潮，分局除在17號碼頭及各IP擺設地點設立巡簽點加強維護，另持續針對苓雅區重點交通幹道執行威力路檢，嚴格取締酒後駕車及重大交通違規，為用路人提供安全的交通環境；並針對轄區酒店、酒吧、夜店、舞廳等治安顧慮場所，執行臨檢及守望勤務，強力掃蕩不法行為，守護民眾不受危害。

    轄區員警於勤務前先行總動員，昨日共計查獲酒駕案3件3人、毒品案5件5人、竊盜案2件2人、毒品及傷害通緝1件1人。

    苓雅分局分局長林俊賢表示，苓雅分局警察同仁常年受到來自轄區居民的支持與溫暖，同仁將民意支持的力量，轉化為工作的動力，持續並全力地守護苓雅區居民的安全及交通秩序，營造出更宜居、更安全的生活環境。

    超人力霸王巨型氣膜已充氣完成。（民眾提供）

    超人力霸王巨型氣膜已充氣完成。（民眾提供）

    高雄冬日遊樂園將展開，轄區警方將與英雄一同維護治安工作。（民眾提供）

    高雄冬日遊樂園將展開，轄區警方將與英雄一同維護治安工作。（民眾提供）

    苓雅分局在17號碼頭及各IP擺設地點設立巡簽點加強治安維護。（民眾提供）

    苓雅分局在17號碼頭及各IP擺設地點設立巡簽點加強治安維護。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播