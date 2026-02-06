超人力霸王降臨愛河灣 苓雅警提前掃蕩一晚抓11案

超人力霸王7日起降臨高雄，警方將加強活動會場的巡邏勤務。（民眾提供）

農曆春節治安加強安全維護將自2月9日晚上10時起跑，因應高雄冬日遊樂園明起至3月1日在愛河灣及16至18號碼頭登場，為與超人力霸王一同守護高雄，轄區苓雅分局昨晚起提前展開治安維護工作，包括酒駕、毒品、竊盜和通緝犯等，1晚即查獲11件。

苓雅分局指出，今年加強重要節日安全維護工作從2月9日深夜至23日24時止，因應冬日遊樂園將迎來大量觀光人潮，分局除在17號碼頭及各IP擺設地點設立巡簽點加強維護，另持續針對苓雅區重點交通幹道執行威力路檢，嚴格取締酒後駕車及重大交通違規，為用路人提供安全的交通環境；並針對轄區酒店、酒吧、夜店、舞廳等治安顧慮場所，執行臨檢及守望勤務，強力掃蕩不法行為，守護民眾不受危害。

請繼續往下閱讀...

轄區員警於勤務前先行總動員，昨日共計查獲酒駕案3件3人、毒品案5件5人、竊盜案2件2人、毒品及傷害通緝1件1人。

苓雅分局分局長林俊賢表示，苓雅分局警察同仁常年受到來自轄區居民的支持與溫暖，同仁將民意支持的力量，轉化為工作的動力，持續並全力地守護苓雅區居民的安全及交通秩序，營造出更宜居、更安全的生活環境。

超人力霸王巨型氣膜已充氣完成。（民眾提供）

高雄冬日遊樂園將展開，轄區警方將與英雄一同維護治安工作。（民眾提供）

苓雅分局在17號碼頭及各IP擺設地點設立巡簽點加強治安維護。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法