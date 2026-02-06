為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    救回空拍機、老師卻赤腳站公園！警所長一招讓球鞋「重返地面」

    2026/02/06 10:41 記者許國楨／台中報導
    公園所所長陳延明靈機一動，向附近修剪樹枝的委外廠商商借長竿。（民眾提供）

    公園所所長陳延明靈機一動，向附近修剪樹枝的委外廠商商借長竿。（民眾提供）

    一名黃姓老師前天帶領十餘名學生到台中公園進行空拍機實地教學，試飛過程中，疑因風勢突變，空拍機突然失控，卡在約三公尺高的樹梢，動彈不得，眼看教學器材懸掛半空，黃老師情急之下，索性脫下腳上的球鞋向上拋擲，成功讓空拍機掉落地面。

    沒想到空拍機獲救了，鞋子卻「英勇犧牲」，反而牢牢卡在樹枝上，老師頓時只能赤腳站在一旁，學生們你看我、我看你，現場一片尷尬又好笑，卻也束手無策，正當眾人苦惱不已時，發現公園旁就是派出所，便趕緊向警方求助。

    第二分局台中公園派出所接獲求助後，立即伸出援手，當時值班的所長陳延明見老師赤腳行走相當不便，立刻動腦想辦法，主動向附近正在修剪樹枝的委外廠商商借長竿工具，與同仁合力嘗試，費了一番功夫，終於成功將卡在樹上的鞋子一併「解救」下來。

    當球鞋順利回到地面，老師穿回鞋子的那一刻，現場爆出一陣歡笑與掌聲，學生們直呼「太神了！」黃老師也頻頻向員警致謝，感性表示，原本只是小困擾，卻讓他深刻感受到台中警察的溫暖與貼心，為這堂戶外課程留下最難忘的「課後教材」小插曲，也讓現場師生留下難忘回憶。

    第二分局長鍾承志表示，警察不僅是維護治安的角色，更是市民最即時的後盾，無論事情大小，只要民眾有需要，警方都會盡力協助，讓警民之間多一分信任、多一分溫度，共同打造安全又溫暖的幸福城市。

    費了一番功夫，終於讓卡在樹上的老師鞋子重返地面。（民眾提供）

    費了一番功夫，終於讓卡在樹上的老師鞋子重返地面。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播