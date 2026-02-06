為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    別跟錢包過不去！大武警分局連3日加強取締交通違規

    2026/02/06 10:38 記者劉人瑋／台東報導
    台東警方表示，將在近日、節前嚴加取締交通違規。（警方提供）

    近日台東出現數起重大死亡車禍，加上農曆春節將至，警方針對交通安全加大力度，大武警分局將於2月9日（星期一）至2月11日（星期三）實施為期三天的「防制交通事故大執法」專案行動，針對轄內易肇事路段及時段，加強取締各項交通違規行為。

    大武警分局表示，本次專案將鎖定多項與交通事故高度相關的高風險違規態樣，重點取締項目包括「行人違規、不禮讓行人、無號誌路口未依規定停讓、無照駕駛、酒後駕車、轉彎未依規定、未繫安全帶及未戴安全帽」等，期能透過嚴正執法，提升用路人守法意識，有效降低交通事故發生率，減少傷亡憾事。

    另外，每次重大假期、逢年過節比較常見到景象就是違規行駛路肩、機慢車道，往往2線道變成4線道，警方表示也將一併處理、加強稽查。再者，由於近日發生數起死亡車禍，甚至ㄧ日2起，台東警方已緊繃神經，目前為大武分局宣布加強執法，但合理推估各分局也將跟進表態。

    大武警分局強調，交通規則並非限制民眾行動，而是保障自己與他人生命、身體及財產安全的基本原則，呼籲民眾切勿心存僥倖，務必遵守交通法規。警方也將持續以「執法與宣導並行」的方式，落實交通事故防制作為，期盼讓民眾在農曆年前後皆能安心出行、平安回家。

