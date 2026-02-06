為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    排隊男順手牽羊偷皮夾 警查監視器逮水電工

    2026/02/06 10:35 記者鄭景議／台北報導
    黃男見前方顧客誤將皮夾遺留在點餐櫃檯，竟趁對方不注意順手牽羊。（記者鄭景議攝）

    黃男見前方顧客誤將皮夾遺留在點餐櫃檯，竟趁對方不注意順手牽羊。（記者鄭景議攝）

    五十歲的黃姓水電工，上月底在台北市南港路一段某店家用餐排隊時，見前方顧客誤將皮夾遺留在點餐櫃檯，竟趁對方不注意順手牽羊，摸走皮夾內七千元現金後迅速離去。南港分局警方接獲報案後展開調查，透過監視器鎖定黃男身分並通知到案，訊後依竊盜罪嫌函送士林地檢署偵辦。

    警方調查，被害民眾當日中午前往南港區該處店家用餐，在櫃檯點餐時，疑似因為分心，不慎將皮夾放置在點餐櫃檯上，等到結完帳發現皮夾不見、回頭尋找時，皮夾已經不翼而飛。民眾隨即請求店家協助查看監視器，赫然發現當時排在自己正後方的陌生男子涉有重嫌，該名男子眼尖發現皮夾無人看管，趁著被害人結帳、目光轉向他處的空檔，迅速將皮夾塞入口袋後轉身離開現場。

    南港分局受理報案後，依據監視器畫面鎖定嫌犯特徵，擴大調閱影像後迅速查明該名五十歲黃姓男子身分，並循線通知他到案說明。據了解，黃男從事水電工作，面對警方偵訊時雖然承認有拿取皮夾，但對於皮夾內容物及現金流向卻拒不吐實，甚至向警方辯稱「已經忘記皮夾放在哪裡了」。

    儘管黃男言詞閃避，但監視器錄下的行竊過程事證明確。警方訊後認定黃男涉嫌重大，全案依刑法竊盜罪將其函送台灣士林地方檢察署偵辦。

