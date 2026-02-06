慣犯又騙身障者彩券！警南下網咖逮人建請羈押 檢讓其離去

李男被逮，移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

1名20歲李姓男子，前天於北市民權西路涉嫌向坐輪椅的身障彩券販售者謊稱要購買彩券，拿走一本刮刮樂彩券，以清點張數為由，趁機詐走面額100元刮刮樂共99張後逃逸，台北市警中山分局據報後追查鎖定身分後，發現李男去年底就已同樣手法於南部犯案3起，且還曾在高雄市惡作劇，謊報捷運站內有炸彈，前科累累，一再犯案，昨循線於彰化市區網咖逮捕他送辦。

警詢後，警方依詐欺罪嫌移送台北地方檢察署偵辦，且因認為他的再犯率高，建請檢方羈押，但檢方複訊後，裁定限制住居，讓其離去。

警方調查，家住高雄市的李男，居無定所，去年底在彰化、高雄、台南地區先後向彩券販售者，以謊稱要購買彩券，趁隙取走彩券，事後被逮，此外還在高雄市捷運站，按響緊急電話警鈴，向對講機謊報有炸彈客，惡作劇，造成警方一度高度戒備，之後鎖定他行蹤，於台南一家網咖逮捕他，依恐嚇危安罪送辦。

本月1日，李男因性騷擾防治法案被通緝，高雄警方逮捕他移送士林地院歸案後，便於台北市區閒晃到處遊走；前天下午4時30分許，李男在民權西路70號前鎖定1名販售刮刮樂彩券的身障業者，佯稱欲購買彩券並需至便利超商提領現金，遂與被害人一同前往對街超商，期間，李嫌取走一本刮刮樂彩券，謊稱欲在店外清點張數，隨即故作鎮靜離去，被害人發現異狀時已不見人影，始驚覺遭詐。

警方據報立即調閱沿線監視器畫面，掌握李男逃逸動線，發現其犯案後搭乘台鐵南下，並於翌日上午7時許，在彰化市區一家網咖內逮捕李嫌到案。

