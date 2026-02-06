找不到回家路 7旬婦人徘徊派出所前獲警護送返家

7旬迷途婦從台南火車站搭公車要返家，但記憶錯亂迷路，徘徊警三分局長安所前，警方即時安撫，護送平安返安中路住處。（民眾提供）

台南第三分局長安所員警本月5日值班時發現一名7旬婦人在派出所前徘徊疑似迷途，員警查證身分與住址後親自護送返家，家屬接回長輩並向警方致謝。

警方指出，警員吳曜廷、楊雅智當天在所內值班，見婦人神情慌張、站在所前來回走動，立即上前關心。婦人表示，她從台南火車站搭火車準備返家，原想在安中路4段住家附近下車，途中卻因記憶混亂迷失方向，後來走到派出所附近仍想不起回家的路。

警方表示，考量婦人行動緩慢且身體略感不適，員警先將她攙扶入所內休息安置，提供座位與飲水並耐心安撫，避免她在戶外久站發生跌倒等意外。員警也不斷以簡單提問協助婦人回想，但婦人一時無法清楚說出姓名與家屬聯絡方式。

警方說，為確認身分，員警改以細心查閱婦人隨身證件方式核對住址，並比對相關資料後掌握她的返家方向。確認資訊無誤後，員警隨即安排護送，陪同婦人一路返家，平安交由家屬照顧，家屬見到長輩平安返家，對警方即時協助深表感謝。

三分局呼籲，家中若有高齡長者或記憶力退化情形，家屬應多加關懷陪伴，外出時盡量有人同行，並可讓長者隨身攜帶聯絡資料或配戴辨識物，也可在隨身包或衣物上註記聯絡方式，以利迷途時快速聯繫協助。若在路上發現疑似迷途長者，可立即撥打110或就近向警方求助，共同守護長者安全。

