    社會

    差11天滿18歲！開20多槍轟茶行、冷靜換彈匣 台中少年裁定收容

    2026/02/06 09:48 記者許國楨／台中報導
    涉案少年被法官裁定收容。（民眾提供）

    涉案少年被法官裁定收容。（民眾提供）

    台中市太平區一家茶行5日上午10時許突然傳出密集巨響，短短數十秒內「劈哩啪啦」宛如放鞭炮，附近居民起初誤以為店家提前慶祝新年，隨即驚覺是真槍實彈掃射，涉案17歲少年隨後攜槍跨分局投案，台中地院認少年涉有違反槍砲彈藥刀械管制條例等事實，今天凌晨依少年事件處理法裁定「收容」

    經查，開槍的是一名年僅17歲、距離18歲生日只差11天的少年，案發時，少年搭乘多元計程車抵達茶行附近，下車後刻意左右張望、避開監視器角度，隨即掏出一把改造長槍，朝茶行門面與外牆連續射擊20多槍，目擊民眾指出，少年甚至在打空一個彈匣後，當街更換新彈匣，直到子彈用盡才離去，冷靜程度令人不寒而慄。

    所幸茶行當時尚未營業，未造成人員傷亡，槍響後不久，警方展開追查，未料少年竟自行攜帶涉案長槍，跨區前往第四分局投案，少年辯稱，先前曾與茶行員工酒後發生糾紛，心生不滿才持槍洩憤，並聲稱槍枝是已故友人所有，相關細節卻避重就輕，真正動機與槍枝來源仍疑點重重，警方持續深入釐清。

    台中地院指出，少年於5日夜間，經台中市警局太平分局移送本院，本院值班法官訊問後，認少年涉有違反槍砲彈藥刀械管制條例等事實，其行為危害社會秩序，應對少年進行身心評估及行為觀察，並提供鑑別報告，於斟酌少年家庭生活狀況後，認責付顯不適當，依少年事件處理法第26條第2款規定裁定「收容」，並於6日凌晨護送少年至台中少年觀護所收容。

