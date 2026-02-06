為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    橫山警分局防搶演練太逼真 路過大叔很緊張「要不要幫忙追」

    2026/02/06 08:51 記者黃美珠／新竹報導
    橫山警分局跟橫山農會合作防搶演練，假扮搶匪的偵查隊員持槍直接跳上櫃檯，喝令職員搬出現金。（記者黃美珠攝）

    橫山警分局跟橫山農會合作防搶演練，假扮搶匪的偵查隊員持槍直接跳上櫃檯，喝令職員搬出現金。（記者黃美珠攝）

    過年到了，新竹縣橫山警分局擔心轄內金融機構、鄉親長期過於聚焦防詐，反而忘了年關前提領現金頻率和金額都增加，容易引來「匪類」伺機行搶的風險，與橫山農會合作執行防搶演練。只見假扮搶匪的刑警，身手矯健地一下就躍上成人腰部高的櫃台，槍口比著行員的腦袋，喝令把錢裝袋後便迅速逃逸，過程逼真，讓一名剛好「路過」農會的大叔還真以為農會被搶了，一度神色緊張追出來問「要不要幫忙追」。

    橫山分局表示，警方在年節的護鈔服務雖行之有年，但轄內鄉親純樸，會主動尋求幫忙的非常少，以至每到年關他們也就格外注重防搶的演練，所以跟「好厝邊」~橫山農會搭檔，平添員警和農會等金融機構行員間合作維護治安的默契。

    值得一提的，橫山分局的演練，即使離開了農會後就沒了「觀眾」，但員警們卻都依照自編的劇本實打實地地自主訓練。不論是一路飛車追逐、攔截圍捕到幾乎無人的合興車站，還是後面的棄車追捕、縱身撲人、絆倒、上銬等，該拿來對付真搶匪的動作都一個不落，並從演練中使員警真實體悟如何迅速執勤又兼顧旁人安危。

    新竹縣橫山警分局偵查隊員們假扮2名持槍歹徒衝入橫山農會行搶。（記者黃美珠攝）

    新竹縣橫山警分局偵查隊員們假扮2名持槍歹徒衝入橫山農會行搶。（記者黃美珠攝）

    新竹縣橫山警分局偵查隊員假扮的搶匪，持槍喝令橫山農會職員把大把現金裝袋後交出。（記者黃美珠攝）

    新竹縣橫山警分局偵查隊員假扮的搶匪，持槍喝令橫山農會職員把大把現金裝袋後交出。（記者黃美珠攝）

    員警假扮的搶匪，拋出袋子喝令橫山農會職員用錢裝滿。（記者黃美珠攝）

    員警假扮的搶匪，拋出袋子喝令橫山農會職員用錢裝滿。（記者黃美珠攝）

    儘管現場沒有觀眾和掌聲，橫山分局員警依舊實打實地完整演練如何攔截圍捕。（記者黃美珠攝）

    儘管現場沒有觀眾和掌聲，橫山分局員警依舊實打實地完整演練如何攔截圍捕。（記者黃美珠攝）

    儘管現場沒有觀眾和掌聲，橫山分局員警們依舊實打實地完整演練如何攔截圍捕。（記者黃美珠攝）

    儘管現場沒有觀眾和掌聲，橫山分局員警們依舊實打實地完整演練如何攔截圍捕。（記者黃美珠攝）

