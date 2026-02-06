越籍車手提款63次賺萬餘元 被逮判13年半、應執行2年8月

阮姓越籍移工當詐騙車手，提領詐款1次報酬200元，5天內共提領63次。示意圖。（記者陳鳳麗攝）

25歲阮姓越籍移工，被同鄉「阿輝」找去當詐團車手，「阿輝」升級「收水」指派阮男提領詐款地點，阮男6天內提領63次，有22個被害人匯出3000元到15萬不等的款項。南投地院近日以洗錢罪名判處阮男22罪合計13年6月有期徒刑，合併應執行2年8月，併科罰金10萬元。

阮姓越南籍移工去年6月11日至16日之間，由「阿輝」拿提款卡並帶往不同的便利商店提領被詐騙匯出的款項，提領1次報酬200元，阮男總共提領64次，其中1次失敗，成功提領63次，共賺了1萬2600元。

被提領的63筆款項中，來自22名被害人，單一被害人被騙最多的是15萬元，最少的3000元，裡面較多的是3到5萬元。被害人遭詐騙的原因不一，有人是投資虛擬貨幣、百家樂、股票，也有人是要向商城批貨零售，而其中有多名男性被害人都是被騙儲值才能加速開通與美女約會，等匯了錢沒有下文才知遭詐騙而報警。

阮男沒有供出收水同鄉「阿輝」是誰，僅坦承提領次數和報酬，南投地院近日以洗錢罪判處22個罪名，刑期從7個月到9個月不等，且每罪都要併科罰金2萬元，合計判刑13年6個月，併科罰金總計44萬元，最後應執行有期徒刑2年8個月，併科罰金10萬元。

