為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    越籍車手提款63次賺萬餘元 被逮判13年半、應執行2年8月

    2026/02/06 08:39 記者陳鳳麗／南投報導
    阮姓越籍移工當詐騙車手，提領詐款1次報酬200元，5天內共提領63次。示意圖。（記者陳鳳麗攝）

    阮姓越籍移工當詐騙車手，提領詐款1次報酬200元，5天內共提領63次。示意圖。（記者陳鳳麗攝）

    25歲阮姓越籍移工，被同鄉「阿輝」找去當詐團車手，「阿輝」升級「收水」指派阮男提領詐款地點，阮男6天內提領63次，有22個被害人匯出3000元到15萬不等的款項。南投地院近日以洗錢罪名判處阮男22罪合計13年6月有期徒刑，合併應執行2年8月，併科罰金10萬元。

    阮姓越南籍移工去年6月11日至16日之間，由「阿輝」拿提款卡並帶往不同的便利商店提領被詐騙匯出的款項，提領1次報酬200元，阮男總共提領64次，其中1次失敗，成功提領63次，共賺了1萬2600元。

    被提領的63筆款項中，來自22名被害人，單一被害人被騙最多的是15萬元，最少的3000元，裡面較多的是3到5萬元。被害人遭詐騙的原因不一，有人是投資虛擬貨幣、百家樂、股票，也有人是要向商城批貨零售，而其中有多名男性被害人都是被騙儲值才能加速開通與美女約會，等匯了錢沒有下文才知遭詐騙而報警。

    阮男沒有供出收水同鄉「阿輝」是誰，僅坦承提領次數和報酬，南投地院近日以洗錢罪判處22個罪名，刑期從7個月到9個月不等，且每罪都要併科罰金2萬元，合計判刑13年6個月，併科罰金總計44萬元，最後應執行有期徒刑2年8個月，併科罰金10萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播