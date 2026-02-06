為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    逆駕拒檢闖紅燈自撞翻車 高雄無照男1分鐘狂噴逾16萬元

    2026/02/06 07:54 記者蔡清華／高雄報導
    駕駛於鳳南、南榮路口自撞分隔島導致車輛翻覆。（讀者提供）

    駕駛於鳳南、南榮路口自撞分隔島導致車輛翻覆。（讀者提供）

    鳳山警分局五甲派出所5日21時許執行巡邏勤務，巡經鳳山區南正二路150巷口時，發現一輛白色轎車行跡可疑，遂示意攔停，駕駛廖男（33歲）心虛拒檢，隨即加足馬力逃逸，於市區道路逆駕拒檢連闖4路口紅燈；廖嫌逃逸約1公里（歷時約1分鐘）後，於鳳南、南榮路口自撞分隔島導致車輛翻覆。

    車禍發生後，廖男意識清楚並自行脫困，僅手腳輕微擦挫傷且表示不需送醫，警方審酌廖男為逃脫竟沿路違規竄逃，已嚴重危害公眾往來安全，當場依公共危險罪現行犯實施逮捕。隨後警方於車內煙盒內查獲愷他命捲菸1支（毛重0.79公克）。

    現場警方立即通報交通分隊完成測繪，並聯繫拖吊車迅速排除障礙，恢復交通順暢。經查廖男有毒品素行且為無照駕駛，經施以毒品唾液快篩檢測，結果呈現愷他命陽性反應。全案除依毒品危害防制條例、及公共危險罪移送高雄地方檢察署偵辦外，毒駕部分另依法採集尿液送驗。

    經統計，廖嫌此次違規項目包含：闖紅燈4件、逆向行駛、無照駕駛、拒檢逃逸及毒駕，警方均依道路交通管理處罰條例逐一製單舉發，罰鍰最高可處16萬5700元，並當場移置保管該車輛。

    鳳山分局強調，對於挑戰公權力並置他人安危於不顧之行為，警方定當以最強硬態度依法究辦，絕對追究到底，呼籲不法分子切勿心存僥倖。

    警方於車內煙盒內查獲愷他命捲菸1支。（讀者提供）

    警方於車內煙盒內查獲愷他命捲菸1支。（讀者提供）

    警方處理事故現場。（讀者提供）

    警方處理事故現場。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播