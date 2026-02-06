逆駕拒檢闖紅燈自撞翻車 高雄無照男1分鐘狂噴逾16萬元

駕駛於鳳南、南榮路口自撞分隔島導致車輛翻覆。（讀者提供）

鳳山警分局五甲派出所5日21時許執行巡邏勤務，巡經鳳山區南正二路150巷口時，發現一輛白色轎車行跡可疑，遂示意攔停，駕駛廖男（33歲）心虛拒檢，隨即加足馬力逃逸，於市區道路逆駕拒檢連闖4路口紅燈；廖嫌逃逸約1公里（歷時約1分鐘）後，於鳳南、南榮路口自撞分隔島導致車輛翻覆。

車禍發生後，廖男意識清楚並自行脫困，僅手腳輕微擦挫傷且表示不需送醫，警方審酌廖男為逃脫竟沿路違規竄逃，已嚴重危害公眾往來安全，當場依公共危險罪現行犯實施逮捕。隨後警方於車內煙盒內查獲愷他命捲菸1支（毛重0.79公克）。

現場警方立即通報交通分隊完成測繪，並聯繫拖吊車迅速排除障礙，恢復交通順暢。經查廖男有毒品素行且為無照駕駛，經施以毒品唾液快篩檢測，結果呈現愷他命陽性反應。全案除依毒品危害防制條例、及公共危險罪移送高雄地方檢察署偵辦外，毒駕部分另依法採集尿液送驗。

經統計，廖嫌此次違規項目包含：闖紅燈4件、逆向行駛、無照駕駛、拒檢逃逸及毒駕，警方均依道路交通管理處罰條例逐一製單舉發，罰鍰最高可處16萬5700元，並當場移置保管該車輛。

鳳山分局強調，對於挑戰公權力並置他人安危於不顧之行為，警方定當以最強硬態度依法究辦，絕對追究到底，呼籲不法分子切勿心存僥倖。

警方於車內煙盒內查獲愷他命捲菸1支。（讀者提供）

警方處理事故現場。（讀者提供）

