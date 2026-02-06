為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    越南妻「怕地震」拒返台 台灣丈夫心碎獲判離婚

    2026/02/06 07:26 記者陳冠備／彰化報導
    彰化一男子迎娶越南妻，其妻以台灣常地震為由，返回越南不再回台，彰化地院審理，男方請求離婚獲准。（情境照）

    彰化一男子迎娶越南妻，其妻以台灣常地震為由，返回越南不再回台，彰化地院審理，男方請求離婚獲准。（情境照）

    彰化縣一名男子經人介紹，透過視訊與一名越南女子交往，雙方情投意合，互動半個月後，男方決定親赴越南，將女方娶回家。但好景不常，女子以「台灣常地震」、「害怕地震」等理由返回娘家，也像變了心，以種種理由拒絕再返台，男子因此心碎提告離婚，彰化地院審理認為，雙方婚姻已無維持可能，判准離婚。

    判決書指出，男子與越南女子於2023年3月結婚，並於同年11月完成結婚登記。女方來台生活不久，期間台灣發生地震，女方表示母親憂心其安危，要求返鄉探視。她於2024年4月短暫返越12天後曾回台，未料同年5月再度返越後，便拒絕再返台共同生活。

    人夫多次聯繫、催促妻子返台，女方起初以「要考機車駕照尚未考過」為由一再拖延，之後態度轉為冷淡，改口稱不適應台灣生活、害怕地震，且需奉養越南父母，雙方觀念不合，甚至於同年8月明確表示要離婚、不再返台。

    男子見婚姻已名存實亡，依民法第1052條第2項「婚姻發生重大破綻」提起離婚訴訟。審理期間，越南女子未出庭，也未提出任何書面意見，法院僅能傳喚男方家人作證。

    證人證稱，女方回去越南的主因確實與台灣地震有關，她在家鄉的母親擔心其安危，要求她返家，原本家屬期待她返台，未料女方回國後態度丕變，屢以駕照考試拖延，最後透過介紹人傳話稱「不回來了」，等同放棄婚姻。

    法院審理，女方婚後因故返回娘家，不僅長期未歸，更主動表明無意返台維持婚姻，導致兩造長期分居，婚姻關係間的情感已然蕩然無存，男方依法請求離婚，為有理由，准許離婚。

