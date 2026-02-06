為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    預支款項不成莽男持刀追砍 新莊警趕抵壓制逮人

    2026/02/06 03:11 記者吳仁捷／新北報導
    新北市新莊晚間傳出當街追砍案，新莊警分局趕抵逮捕持刀嫌犯，將受傷兩人送醫；圖為翁嫌持刀追砍被害人（照片紅圈處）。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警局新莊分局5日晚間9時許獲報，指稱新莊區民安西路一帶有民眾持利器當街追逐被害人，情況危急，警方派遣線上警力火速趕赴現場處置，當場壓制逮捕行兇翁姓嫌犯，現場查扣菜刀一把，釐清翁嫌因欠債預支工程款被拒，竟買刀砍上游包商，警方將翁嫌帶回，依傷害罪嫌送辦。

    警方到場查處，初步了解50歲翁嫌與友人餐敘，因工程上下游款項糾紛引發口角，翁嫌情緒失控持菜刀追逐44歲張姓男子及35歲張姓男子等二人，造成一人左手肘約4公分割傷，另一人右手肘1公分穿刺傷，所幸2名傷者意識清醒、無生命危險，均由救護車送醫治療。

    警方進一步調查，雙方原為工程合作關係，翁嫌因欠債想預支工程款未果，心生不滿，竟先到附近五金行買菜刀返回現場追逐兩名張男索取款項，民眾見犯嫌持刀情緒激動，不敢貿然靠近，丟擲紙箱、酒瓶等方式試圖阻止，秩序一度混亂。

    警方抵達後立即控制現場情勢、迅速壓制犯嫌，依現行犯逮捕，將在場丟擲紙箱、酒瓶等3人帶回派出所調查釐清案情；全案詢後依傷害罪將翁姓嫌犯移送新北地檢署偵辦。

    新莊分局長陳保緒強調，任何暴力解決糾紛行為均違法，警方對危害公共安全案件秉持「即時反應、強勢執法」原則，絕不寬貸，必定迅速到場、即時壓制，持續守護市民生命、身體安全與社會秩序。

    新北市新莊晚間傳出當街追砍案，新莊警分局趕抵逮捕持刀嫌犯，將受傷兩人送醫。（記者吳仁捷翻攝）

    新莊警分局員警查扣翁嫌行兇菜刀。（記者吳仁捷翻攝）

