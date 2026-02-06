為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    廖國豪翻版？ 17歲少年狂掃射茶行 江湖眉角藏「不能說的潛規則」

    2026/02/06 00:10 記者許國楨／台中報導
    警方將涉案少年帶回偵辦。（民眾提供）

    警方將涉案少年帶回偵辦。（民眾提供）

    台中市太平區「太平茶行」5日突傳槍響，17歲李姓少年持改造長槍朝茶行狂掃20餘槍後跨分局投案，只是一個少年為何有槍又敢開槍，對照台灣最具代表性的「少年槍手廖國豪」狙殺知名角頭翁奇楠案，揭開黑道長期運作潛規則，真正的決策者，永遠不會站在第一線扣扳機，該案仍是充滿疑點。

    少年到案後態度冷靜，供稱日前與友人飲酒時，與自稱是「太平茶行」的人發生口角，心生不滿開槍洩憤，並將槍枝來源推給「已故友人」，經查，少年犯案前後皆搭乘多元計程車跨分局投案，被解讀為刻意製造斷點，避免牽扯真正幕後，且一把改造槍市價動輒數萬元，對未成年少年而言，能取得、持槍犯案再冷靜投案，行為模式「過於成熟」。

    回顧過去狙殺知名角頭翁奇楠的少年槍手廖國豪案，當年同樣出面執行高風險任務，真正策劃者卻藏身幕後，儘管最後仍被揪出，但曾參與此案偵辦資深刑警直言，廖國豪並非單純「一時衝動犯案」，而是典型被推上檯面的執行者。

    江湖上這類少年槍手往往年紀輕、背景單薄、法律責任相對低，對幕後指使者而言，這樣的角色一旦出事，切割成本最低，更關鍵的是，少年槍手常被灌輸一種錯誤期待「替人辦事，就能換名聲、換人情」，但一旦事情鬧大，反而成了最容易被拋棄的棋子。

    尤其江湖示威講究「點到為止」，如此火力密集掃射，更像是在放大聲量、測試反應，一名道上人士說：「江湖裡，敢開槍的不一定最狠，但能讓別人替他開槍的，才是真正危險的人。」對照茶行槍擊案不排除少年只是檯面上代罪羔羊，真正恩怨仍藏在水面下，待警方持續追查。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

