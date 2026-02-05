春節維安2/9啟動 台南後壁區長致贈物資感謝白河警與民力

台南後壁公所、農會和民代服務處慰問白河警分局。（警方提供）

農曆春節將至，台南市警方春節維安工作將在2月9日啟動，後壁區公所今天（5日）先行慰問白河警分局及後壁區民防、義警、巡守隊等協勤民力，感謝守護地方治安辛勞，為執勤的警民加油打氣。

為感謝警察及協勤民力全年無休、堅守第一線守護地方治安，後壁區長李至彬帶領公所團隊，會合後壁區農會和立委、議員服務處前往白河警分局、後壁分駐所慰問，提供後援物資，預祝新年祝福。

因應春節將至，台南市和全國同步「加強重要節日安全維護工作」將在9日至23日共15天執行，除加強見警率，也著重維護金融機構安全及取締賭博犯罪，並將加強指揮疏導易壅塞路段，讓治安平穩、交通順暢、民眾安心。

李至彬表示，感謝警察結合巡守隊等協勤民力，無論日夜、假日或節慶期間，始終堅守崗位，守護鄉親生命財產安全，在執勤之餘也要注意自身安全與健康，平安迎接新年。

白河警分局呼籲，春節期間請民眾配合警方各項交通疏導與安全維護措施，妥善保管財物、避免酒後駕車，並遵守交通規則。警方將持續站在第一線，把治安顧好、把交通顧順，陪伴鄉親平安、安心過新年。

台南後壁分駐所獲贈執勤物資。（警方提供）

台南後壁地方團隊為春節維安工作慰問上茄苳地方巡守隊。（公所提供）

