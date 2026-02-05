為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    林明昌涉幽靈連署爆洩密案外案 「關鍵傳訊人」30萬交保

    2026/02/05 22:30 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭地檢署偵辦幽靈連署罷免搜索「洩密案」，關鍵傳訊人吳男深夜被地院裁定30萬元交保。（記者王峻祺攝）

    宜蘭地檢署偵辦幽靈連署罷免案並發動首波搜索，卻傳出有公務機關人員提前洩密給宜蘭縣議員林岳賢，檢方今指揮調查局北部地區機動工作站搜索9處、偵訊4人，林岳賢複訊後諭知30萬元交保；另名友人吳男屬「關鍵傳訊人」，檢方考量有串供、滅證之虞聲押，宜蘭地院深夜裁定30萬元交保。

    宜蘭檢方偵辦民進黨立委陳俊宇遭幽靈連署罷免案，去年6月起訴包括國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌等12人，全案於去年4月24日發動首波搜索，不過卻發現林明昌之子、縣議員林岳賢於搜索前1天，疑在LINE群透露「有人會來搜索」等洩漏搜索偵查秘密，隨即依法分案調查。

    檢調今早搜索林岳賢等人住所、辦公室共9處，並通知林明昌、林岳賢共4人到案說明，其中作為證人的林明昌及另名關係人訊後請回。林岳賢、吳男下午移請地檢署複訊。

    經檢察官訊問，林岳賢及吳男涉犯刑法洩密罪嫌重大，林岳賢諭知30萬元交保候傳；吳男因有滅證、勾串共犯或證人之虞被聲押，宜蘭地院約晚間10點裁定30萬元交保。

    據悉，吳男被檢方聲押主因，在於檢察官掌握他就是洩密案中最重要的「關鍵傳訊人」，搜索風聲會提前走漏，不排除是有調查或警政人員洩密給吳男後，訊息輾轉再至林岳賢，透過吳男追溯消息源頭，被檢方列為後續偵辦重點。

