子女爭遺產控虐待父親 8手足「有回家過年」勝訴

８位同父異母手足被控虐待父親應剝奪繼承權，台南地院判原告敗訴。（記者王捷攝）

台南地方法院審理繼承爭議，原告控訴8位同父異母手足，長年對服過刑的父親不聞不問、虐待，父親生前也曾說不願分產給他們。但手足反駁都有回家過年探望，法官最終判決原告敗訴，繼承權存在。

原告為父親與元配所生，原告的父親另與3女生下8位非婚生子女。原告主張，父親早年因掃黑專案入獄，但手足成年後到父親失蹤前的20多年間幾乎未聯繫，對父親生活起居與健康不聞不問，此舉已構成重大精神虐待，且父親曾向配偶及晚年同居人抱怨，只想讓原告繼承遺產。

請繼續往下閱讀...

8名手足出庭否認指控，強調父親早完成認領登記，法律上視同婚生子女。且每年農曆都有回家過年，子女平日雖散居各地，但會透過電話聯繫，也會不定期帶孫子女探視，並非原告所說的棄置不顧。

此外，父親在某次颱風天失蹤，家屬隨即趕往失蹤地附近找人，並由其中一名手足前往派出所報案協尋，絕無不理不睬。

法院認定，8位子女雖屬非婚生，但戶政資料明確記載父親已以「生父認領」方式完成登記，至於原告主張手足喪失繼承權，依民法規定，必須同時符合兩要件，一個是子女對父親有重大虐待或侮辱，二是父親曾表示其等不得繼承，且這部分須由原告負舉證責任。

原告雖傳喚親友作證，但出庭證人均表示「未聽父親說遺產不要給誰」。法官也認為，從現有證據難以客觀認定子女行為已構成重大虐待，考量子女有過年探視及尋人的事實，認定不符合剝奪繼承權的要件，駁回原告請求，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法