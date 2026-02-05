為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    知名營造商老總偷吃女特助！砸70萬犒賞她旅遊 元配暴怒求償

    2026/02/05 21:41 記者鮑建信／高雄報導
    出軌示意圖。人物與新聞事件無關。（歐新社檔案照）

    高市某知名營造業曾姓總經理偷吃陳姓女特助，花70萬元讓她出國旅遊，元配忍無可忍，求償200萬元精神撫慰金。高等法院高雄分院判決2人連帶賠償60萬元並定讞。

    據了解，2022年10月至隔年5月間，某營造商曾姓總經理，與陳姓女特助交往過從甚密被發現，並因他允諾不再往來，妻子當下選擇原諒他出軌之事後，曾男經常藉故與她爭吵，甚至離家數日。

    2023年9月間，曾妻經友人告知，其夫仍與陳女藕斷絲連，甚至贈送名牌包、花錢讓她出國玩，導致她精神崩潰，看心理醫生，憤而要求2人連帶賠償200萬元精神撫慰金。

    陳女則說，她與曾男僅是工作夥伴，沒有不正當關係，並因其工作表現優異獲贈包包。又說，她前往義大利旅遊，曾男有給她70萬元買香水要贈送同仁，所剩40萬元已歸還，否認有出軌行為﹔曾男則未出庭答辯。

    1、2審法官調查，據曾男和陳女對話內容：「我跟陳XX常常抱在一起」、「我跟陳XX到現在都沒有做愛過，該做的事情都做過了，就是鳥鳥沒有放進去過」等，認定2人有不正當交往行為，判決連帶賠償60萬元，全案落幕。

    熱門推播